【來港易】瑞銀看好兩大板塊及某藍籌 將受惠大中華地區放寬入境限制

本港下周向內地旅客放寬入境限制。瑞銀發表報告指出，「來港易」計劃方向正面，然而由於措施並是非屬雙向性質，即由本港返回內地的遊客仍要遵守隔離規定，連回容許本港居民從內地及澳門的「回港易」計劃，該行相信到訪本港的遊客人數不會大幅增加，措施難出現立竿見影的影響。惟同時，措施能對大中華地區人口流動性，產生具方向性的積極影響。

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瑞銀又估計，隨著居民接種新冠肺炎疫苗比率增加，中港兩地有機會漸進式實現互相放鬆入境管制。一旦大中華地區逐步放寬入境限制，料對本地零售股、澳門博彩股及倚重內地旅客客戶的友邦保險(01299)有利。

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