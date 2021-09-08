  • 34°C
香港時間 : 2021908日 (三) 16:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【來港易】瑞銀看好兩大板塊及某藍籌 將受惠大中華地區放寬入境限制

股樓投資 16:20 2021/09/08

分享：

本港下周向內地旅客放寬入境限制。瑞銀發表報告指出，「來港易」計劃方向正面，然而由於措施並是非屬雙向性質，即由本港返回內地的遊客仍要遵守隔離規定，連回容許本港居民從內地及澳門的「回港易」計劃，該行相信到訪本港的遊客人數不會大幅增加，措施難出現立竿見影的影響。惟同時，措施能對大中華地區人口流動性，產生具方向性的積極影響。

「來港易」下周三推出 20大潛在受惠股逐個捉   詳情請看【下一頁

瑞銀又估計，隨著居民接種新冠肺炎疫苗比率增加，中港兩地有機會漸進式實現互相放鬆入境管制。一旦大中華地區逐步放寬入境限制，料對本地零售股、澳門博彩股及倚重內地旅客客戶的友邦保險(01299)有利。

陽光房託去年度可分派收入跌6% 看好來港易措施推動商場人流   詳情請看【下一頁

同場加映【iM會客室】26500前又見阻力 網絡大佬內房最忌長揸

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 李尚毅

友邦保險（01299） 港股

上一篇文章

【大行點睇】花旗料內房將迎更多見底訊號　首選6大股份

下一篇文章

【新股IPO】貝殼找房傳年內來港上市 公司否認：暫未有上市計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】高盛劈恒大目標價八成　評級降至「沽售」
【大行點睇】高盛劈恒大目標價八成　評級降至「沽售」
【賞你住】第二輪「賞你住」今起接受預訂　打完針消費滿800元享酒店500元住宿折扣 邊間酒店唔使錢可以住到?
【賞你住】第二輪「賞你住」今起接受預訂　打完針消費滿800元享酒店500元住宿折扣 邊間酒店唔使錢可以住到?
【筍工推介】郵政署請助理經理　月薪逾2.2萬元　表現好每半年派一次獎金
【筍工推介】郵政署請助理經理　月薪逾2.2萬元　表現好每半年派一次獎金
【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足
【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【樂園優惠】一票玩盡萬聖節+聖誕節！迪士尼推出$699港人限定「雙重暢玩」套票優惠
【樂園優惠】一票玩盡萬聖節+聖誕節！迪士尼推出$699港人限定「雙重暢玩」套票優惠