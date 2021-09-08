塔利班最高領袖極神秘 兒子曾發動自殺式炸彈襲擊

塔利班重掌阿富汗後，最高領袖阿洪扎達首次發出公開聲明。阿洪扎達甚少曝光且為人低調，外界對其了解甚少，有媒體報道指其兒子曾發動自殺式炸彈襲擊。有分析人士認為，阿洪扎達在塔利班內部擔任指揮角色，解決塔利班內部分歧。

Q：阿洪扎達（Mullah Haibatullah Akhundzada）的個人資料？

A：塔利班公布的新臨時政府名單中，阿洪扎達（Mullah Haibatullah Akhundzada）維持最高領袖之位。身為塔利班最高領袖，外界對阿洪扎達料了解甚少，僅得1張個人照片，年齡等訊息亦未被核實，外界推算他年約60歲。

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Q：阿洪扎達是否有家庭成員？

A：《路透社》報道指，塔利班發言人曾表示阿洪扎達兒子拉赫曼（Abdur Rahman）曾於2017年7月，在赫爾曼德省的阿富汗政府軍事基地發動自殺式炸彈襲擊，並在襲擊中身亡。

▲ 唯一經證實是阿洪扎達照片

Q：阿洪扎達在塔利班內部當擔什麼角色？

A：阿洪扎達極少公開露面，但有部分塔利班研究分析人士指他當擔指揮角色。他在塔利班重奪政權前，一直解決內部紛爭及處理對外關係。新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University）安全研究教授古納拉特南（Rohan Gunaratna）表示，阿洪扎達透過不同手段，帶領塔利班重新執政。據悉，阿洪扎達在領導初期已改革塔利班，鞏固因分裂及叛逃造成的衰落權力，加強對塔利班內部實質掌控。

Q：阿洪扎達個人政治取態強硬程度如何？

A：《路透社》曾指美軍攻打阿富汗後，阿洪扎達曾一度逃亡巴基斯坦，並在當地1間清真寺任教15年。有前清真寺學生回憶指，阿洪扎達曾在2014年公開演講中針對美國和戰爭發表很多強硬言論，稱永遠不會放棄抗爭。聯合國則表示，塔利班1996年至2001年掌權期間，禁止婦女工作並對女性判處石刑等刑罰，而阿洪扎達正是當時司法系統負責人。

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Q：阿洪扎達如何成為塔利班領袖？

A：《路透社》引述消息人士報道，阿洪扎達擔任領袖是有指塔利班內部妥協的結果，雖然出身強大的部落，但他被視為具學者血統，而非與前此前最高領袖般的軍人。

Q：當時塔利班若不選阿洪扎達，還有什麼人選？

A：當時塔利班有兩個主要支持人選，第一個為已故前精神領袖奧馬爾（Mohammad Omar）兒子，另一人則為在新政府擔任內政部長的哈卡尼（Sirajuddin Haqqani），前者過於年輕且缺乏經驗，後者被美國通緝。阿洪扎達不在聯合國制裁名單，令他優勢大增。

責任編輯：李俊儀