【凱滙抽獎出爐】凱滙單位得主年紀是什麼？　誰是抽獎活動最大贏家？外傭或成得獎者之一

▲ 信和華置凱滙單位第一輪抽獎已出爐，到底得主是什麼年紀？

凱滙單位抽獎全城關注！信和集團旗下黃廷方慈善基金與華置 （00127） 抽獎活動結果出爐，已隨機抽出了一位觀塘凱滙一房單位的得獎者，以及20位二獎得主。21位得獎者名單已透過香港身份證號碼頭4個字公布，不少人好奇，到底終極大獎觀塘凱滙單位贏家是什麼年紀？其他二獎得主身份又如何？

圖看得獎名單

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

信和華置凱滙單位第一輪抽獎結果出爐，【按此】看得獎名單

大獎得主身份證頭4個字是「Z710」，根據入境事務處資料顯示，在1980年1月1日或以後於香港登記出生的人士，獲簽發的編號為英文字頭「Z」，意味觀塘凱滙單位得主應為「80後」。

另外，二獎有5個得主的身份證開頭為「Z」，即是次抽獎「80後」或成最大贏家。

值得留意是，二獎其中一位得主身份證字頭為「WX」。據入境事務處指，在1989年11月10日及1995年12月13日，開始簽發「W」字頭的身份證分別予根據補充勞工計劃來港工作的人士以及外籍家庭傭工，直至2009年1月2日，上述兩類新登記身份證的人士會獲發「WX」字頭的身份證。

相關文章：【打疫苗抽凱滙】信和華置第二輪凱滙抽獎單位樓層間隔座向曝光 與首輪抽獎單位有何分別？（圖集）

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結