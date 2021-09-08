搶佔「先買後付」市場？　PayPal斥3000億日元收購日本初創公司Paidy

PayPal周三宣布，將以3000億日元收購日本「先買後付」初創公司Paidy，藉由加強日本當地的業務基礎。此項收購將主要以現金形式支付，預計將於第四季度完成。

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日本是全球第三大網上購物市場，但也是少數幾個仍以紙幣為主要貨幣的發達市場。PayPal表示，日本近四分之三的交易仍是用現金支付的，在全球「先買後付」的供應商中，Paidy顯得有些與眾不同，因為該公司允許日本消費者在網上購買商品，並每月在當地便利店親自還款。

PayPal於2010年成立，是日本少數的獨角獸企業之一，主要營業項目為提供不需信用卡，就能享有「先買後付」服務，現時擁有430萬活躍賬戶。據知，收購完成後，Paidy將維持運營現有業務和品牌。

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「先買後付」即Buy Now Pay Later（BNPL），與信用卡不同的是消費者購物時只要支付「首期」，然後分期向「先買後付」平台支付餘額，而非「先使未來錢」，但一般只適用於小額交易。

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