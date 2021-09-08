  • 34°C
香港時間 : 2021908日 (三) 15:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

搶佔「先買後付」市場？　PayPal斥3000億日元收購日本初創公司Paidy

環球政經 14:47 2021/09/08

分享：

PayPal周三宣布，將以3000億日元收購日本「先買後付」初創公司Paidy，藉由加強日本當地的業務基礎。此項收購將主要以現金形式支付，預計將於第四季度完成。

【筍工推介】郵政署請助理經理 月薪逾2.2萬元 表現好每半年派一次獎金 【見下頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

日本是全球第三大網上購物市場，但也是少數幾個仍以紙幣為主要貨幣的發達市場。PayPal表示，日本近四分之三的交易仍是用現金支付的，在全球「先買後付」的供應商中，Paidy顯得有些與眾不同，因為該公司允許日本消費者在網上購買商品，並每月在當地便利店親自還款。

PayPal於2010年成立，是日本少數的獨角獸企業之一，主要營業項目為提供不需信用卡，就能享有「先買後付」服務，現時擁有430萬活躍賬戶。據知，收購完成後，Paidy將維持運營現有業務和品牌。

傳PayPal將推出股票交易平台 收市股價漲超3.6％ 【見下頁

「先買後付」即Buy Now Pay Later（BNPL），與信用卡不同的是消費者購物時只要支付「首期」，然後分期向「先買後付」平台支付餘額，而非「先使未來錢」，但一般只適用於小額交易。

同場加映: 【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

服務 收購 日圓 PayPal 品牌 日本 網上購物

上一篇文章

益力多宣傳自稱可防治新冠病毒　被罰45萬元人民幣

下一篇文章

【白馬股】年內明顯調整跌出價值 券商大力唱好白馬股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍工推介】郵政署請助理經理　月薪逾2.2萬元　表現好每半年派一次獎金
【筍工推介】郵政署請助理經理　月薪逾2.2萬元　表現好每半年派一次獎金
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【賞你住】第二輪「賞你住」今起接受預訂　打完針消費滿800元享酒店500元住宿折扣 邊間酒店唔使錢可以住到?
【賞你住】第二輪「賞你住」今起接受預訂　打完針消費滿800元享酒店500元住宿折扣 邊間酒店唔使錢可以住到?
【麥當勞優惠】MIRROR三子X麥當勞App週年優惠最後一週 Edan推介壓軸登場 30蚊嘆到限定一日全日早餐 仲有全新脆薯板燒雞腿飽　
【麥當勞優惠】MIRROR三子X麥當勞App週年優惠最後一週 Edan推介壓軸登場 30蚊嘆到限定一日全日早餐 仲有全新脆薯板燒雞腿飽　
【大行點睇】高盛劈恒大目標價八成　評級降至「沽售」
【大行點睇】高盛劈恒大目標價八成　評級降至「沽售」
【樂園優惠】一票玩盡萬聖節+聖誕節！迪士尼推出$699港人限定「雙重暢玩」套票優惠
【樂園優惠】一票玩盡萬聖節+聖誕節！迪士尼推出$699港人限定「雙重暢玩」套票優惠