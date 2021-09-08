【機迷熱話】任天堂宣布　OLED版Switch 9月24日開放預售

▲ 任天堂香港指出，新型號主機OLED版Switch將會在本月24日開始接受預訂，10月8日正式公開發售。

日本任天堂（Nintendo）在7月時宣布，將推出搭載7吋OLED面板的升級版Switch主機。而任天堂今（8日）就在社交平台上公布OLED版Switch的預售情報。任天堂香港指出，新型號主機OLED版Switch將會在本月24日開始接受預訂，10月8日正式公開發售。

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任天堂香港指出，搭載OLED屏幕的新款Switch，機身大小和原來的Switch相仿，但搭載更大的OLED屏幕，屏幕尺寸為7吋，可呈現更鮮豔的色彩和更高的對比度。內建儲存空間有 64GB，底座也增設一個LAN埠。至於機身的支撐架設計也作出少許改變，改用全寬度的大片背板支撐機器。

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這款新型號主機將會在9月24日開始接受預訂，10月8日正式發售。售價與之前的Switch主機一樣，為2,680港元，配有白色Joy-Con和同色系底座的版本，以及經典的紅、藍版本。

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責任編輯：曾曉汶