【Bitcoin】薩爾瓦多逾千示威者抗議反對 正式成為法定貨幣

中美洲國家薩爾瓦多成為全球首個正式接納比特幣為法定貨幣的國家，並於周二（7日）正式生效。但當地有逾1,000名民眾聚集在首都聖薩爾瓦多示威，反對把比特幣列為法定貨幣。示威者焚燒車胎並燃放煙花，當局出動武裝警察戒備。

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薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多（San Salvador）周二有逾1,000名示威者在最高法院大樓外聚集，反對國家列比特幣（Bitcoin）為法定貨幣。示威者焚燒車胎並燃放煙花，有全副武裝的警察在場戒備。

有示威者表示，一般小商店及交通工具都無法使用比特幣，認為比特幣只是大型投資者作投機用途的貨幣。民調亦顯示，多蚊民眾對價格浮動的比特幣充滿戒心。

與此同時，薩爾瓦多首日推行比特幣作法定貨幣當日出現技術錯誤，當地民眾嘗試下載由政府運營的電子錢包時，發現無法在應用程式商店找到程式。總統布克爾（Nayib Bukele）於Twitter表示，政府暫時停用程式運作，以便連接更多伺服器應付需求。電子錢包其後重新在應用程式商店供下載。

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為促使民眾使用比特幣，薩爾瓦多政府料動用超過2.25億美元（約17.55億港元）資金，包括向使用電子錢包的民眾發放價值30美元（約234港元）比特幣。

布克爾透露，薩爾瓦多周二購買400個價值2,000萬美元的比特幣，帶動比特幣價格自5月以首次升穿5.2萬美元（約40.6萬港元）。但比特幣其後從高位插水，最多跌至4.29萬美元（約33.5萬港元）。布克爾其後指，政府趁機再加碼購入150個比特幣，暫持有550個比特幣。

責任編輯：郭麗明