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【網絡安全】微軟Outlook出現安全漏洞　黑客可模仿聯絡人傳送釣魚郵件予用戶

科技 15:15 2021/09/08

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近日有研究人員發現，微軟電子郵件服務Outlook出現安全漏洞，容許黑客透過漏洞模仿聯絡人傳送釣魚郵件予其他用戶。

假冒電郵近年愈做愈逼真！近日有研究人員發現，微軟電子郵件服務Outlook出現安全漏洞，容許黑客透過漏洞模仿聯絡人傳送釣魚郵件予其他用戶。微軟其後表示，目前已修復相關漏洞，並建議用戶盡快將Outlook更新到最新版本，並謹慎提防類似的釣魚詐騙。

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據外國科技網站Ars Technica報道，網絡安全專家DobbyWanKenob近日發現，Outlook出現一個漏洞，不法分子能夠透過此漏洞假裝成用戶的聯絡人，通過相似的國際化域名（IDNs）字母欺騙用戶，並讓用戶相信這些郵件來自於真正的聯絡人。

DobbyWanKenob解釋，他以「somecompany.com」作域名，發現如果用「s omecompany.com」註冊另一個Outlook電郵，同樣可以進入到「somecompany.com」的帳戶，並可藉此發送釣魚電郵騙取收件者信任。

微軟其後回覆該名專家指，目前已審查本次案例，並指在這種情況下，雖然可能發生欺騙行為，但如果沒有數碼簽名，傳送者的身份是不可信的。所以他提醒用戶應謹慎提防類似的釣魚詐騙。另外微軟又修復相關漏洞，建議用戶將Outlook更新到最新版本。

【網絡安全】BlackBerry被揭軟件存漏洞　或影響多間汽車、醫院及工廠設備

責任編輯：曾曉汶

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