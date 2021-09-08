騰訊抖音母企再牽爭拗　字節跳動副總裁李亮：騰訊用影響力介入公權力

騰訊 （00700） 與抖音母企字節跳動再發生爭拗。字節跳動副總裁李亮（6日）再度發文炮轟騰訊利用自身影響力介入公權力，甚至推動公安刑拘中學老師。

＊你可能有興趣，科網股「ATMX」四巨企搏反彈揀邊隻：【按此】

李亮轉載人民日報評論《中紀委網站：資本介入是青少年沈迷網遊的重要因素，相關企業不能唯利是圖》一文評論道：此前騰訊與某機構出台報告稱遊戲無害，受某中學老師批評。就這一篇批評文章，騰訊就推動某地公安立案，刑詢這位反對遊戲毒害學生的中學老師，此案至今沒有結論。

事實上，字節跳動已與騰訊早前已發生罵戰，今年6月，騰訊副總裁孫忠懷批評「低智短視頻像豬食，拉低用戶心智」一言論 。「短視頻豬食論」一出，字節跳動副總裁李亮回即公開回應，「這位高管（孫忠懷）可能並不知道，號稱已經擁有數億用戶的微信視頻號，是目前唯一一家沒有按要求上線未成年模式的短視頻平台」，又指騰訊自己大力發展短視頻同時，一直在攻擊短視頻行業。

隨後，字節跳動又在社交平台再發布34頁長文反撃，按時間線，列舉近3年騰訊對旗下產品的屏蔽和封禁行為，稱遭遇騰訊封禁逾3年，令每天4,900萬人次分享抖音受阻。

相關文章：【抖音母企】字節跳動擬出售旗下證券業務 傳員工被要求二選一、內部轉崗或N+2離職賠償（第三版）

【抖音母企】字節跳動據報已讓中國政府入股北京字節跳動1% 美參議員促拜登重推TikTok禁令