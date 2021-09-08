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拜登料推6大防疫措施 抗變種病毒及增疫苗接種

環球社會熱點 13:49 2021/09/08

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美國因新冠肺炎變種病毒威脅，疫情持續惡化。白宮表示總統拜登即將宣布，推出6大防疫措施，加強打擊變種病毒的傳播，以及增加美國疫苗接種率，務求盡快控制疫情。

【美國疫情】開學季兒童新確診急增 上周佔4分1 【下一頁】

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，總統拜登（Joe Biden）即將推行6項新防疫政策，聯合公私營機構，持續控制疫情。普薩基被問及會否推行強制接種，她承認聯邦政府不能廣泛強制接種，但會有措施加強接種。因應開學季來臨，普薩基強調華府會採取措施確保學校區域及社區準備好重新開學。

白宮消息人士指出，拜登的新政策主要針對強制接種﹑檢測及學校，並透露私人機構可能會是主要目標，同時拜登亦會針對疑慮疫苗人士制定措施。拜登預料在周三（8日），與白宮新冠肺炎專家會面，估計會在周四（9日）公布新措施。

【美國疫情】勞動節假期前 確診重回1月高峰 【下一頁】

受Delta變種（即印度變種）影響，美國疫情未見緩和，確診及死亡人數持續增加，目前已超過4,000萬人感染，約65萬人死亡。路透社的數據指出，過去兩周美國新冠死亡數達2.08萬，較再早兩周上升67%。7個州分的入院重症數字在9月亦錄得新高。

責任編輯：吳漢培

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