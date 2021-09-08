【LG】受摺疊手機啟發？　LG研發全新可摺疊材料

▲ 目前商用化的摺疊螢幕只適用於內摺方式（In-Folding），而 LG 研發的 Real Folding Window，則具有可內摺或外摺的優勢。（LG）

雖然 LG 已退出手機市場， 但品牌旗下 LG 化學 （LG Chem）日前宣佈，利用全新材料及塗層技術，開發出如玻璃般堅硬的新一代摺疊螢幕覆蓋層 Real Folding Window，未來可應用於摺疊手機、平板電腦等產品，產品預計在 2022 年量產，於 2023 年上市。

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據悉，Real Folding Window 是透過在 PET 塑膠薄膜的兩面塗抹幾十微米厚度的新材料，以改善塑膠材料的耐熱程度。雖然新材料比現有的鋼化玻璃更薄，但擁有相同的硬度，不易出現裂痕。

新材料與現時的聚酰亞胺薄膜（PI film）相比，其柔韌度可達到摺疊 20 萬次以上的耐用性，大幅改善螢幕摺痕問題。值得一提的是，目前商用化的摺疊螢幕只適用於內摺方式（In-Folding），而 LG 研發的 Real Folding Window，則具有可內摺或外摺的優勢。

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LG IT 材料事業部部長張道基表示，透過此次開發的 Real Folding Window，將能進一步解決客戶痛點；未來將加強與智慧手機領域的企業合作，從手機開始，逐步擴展至手提電腦、平板電腦等新的可摺疊應用市場。

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記者：廖淑瑩