【植物肉商機】Impossible Foods美國推出植物雞塊　9月內1萬間超市雜貨上架

▲ Impossible Foods最近已在美國餐飲市場推出植物雞塊，本月內更會在超級市場內發售。（Impossible Foods網站圖片）

植物肉市場繼續發展，Impossible Foods最近已在美國餐飲市場推出植物雞塊，本月內更會在超級市場內發售；惟暫未有香港市場推出的消息。

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在過去10年，雞肉已取代牛肉，成為美國人食用肉類的首選。Impossible Foods今次推出植物雞塊，相信可拉近與競爭對手Beyond Meat的距離，該企在7月已向美國餐廳供應植物雞柳。

不含HEME 環保與健康作賣點

Impossible Foods的植物雞塊以豆作為蛋白質來源。與植物漢堡及香腸不同，是次新推出的植物雞塊不含大豆血紅蛋白（HEME）。HEME是使用來自大豆植物的血紅素，即以經過改造的酵母，再將大豆血紅蛋白（含有血紅素）從酵母中分離出來，加入植物肉之中。雖然Impossible Foods的產品已得到美國食品及藥物管理局的許可，但歐盟及中國市場卻因HEME而拒絕其產品，令品牌在全球發展的雄心受打擊。

為吸引消費者嘗試新的植物雞塊，Impossible Foods以環境保護及健康好處宣傳植物雞塊。據Impossible Foods公布的資料顯示，植物雞塊較傳統雞塊，秏用的土地及水量分別減少48%及43%；並減少3分之1的溫室氣體排放。健康方面，植物雞塊所含的飽和脂肪較少40%，鈉含量亦少25%。

加快推展至零售市場

Impossible Foods植物雞塊將會在9月底前，於Walmart（沃爾瑪）及Kroger等連鎖超市上架，3個月內將會在全美國超過1萬間雜貨零售店上架。建議零售價大約每20件植物雞塊，售7.99美元（約62.11港元）。今次Impossible Foods新產品推展至零售市場的步伐加快， 該企去年6月在美國餐廳推出植物香腸，1年多後才正式在雜貨零售店上架。

該企又一直在加強其研發和生產，以滿足市場需求並吸引投資者。早前有外電報道指，Impossible Foods正計畫在未來 12 個月，通過首次公開募股或與特殊目的收購公司（SPAC）合併上市。

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責任編輯：葉泳珊