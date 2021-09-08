布林肯否認塔利班阻撤離 包機無啟程另有原因

早前有美國議員指，最少4架撤離包機因塔利班阻撓而無法離開阿富汗，憂慮機上美國人淪為塔利班人質。美國國務卿布林肯否認說法，指塔利班未阻止持有有效證件人士離開阿富汗。相關航班無法離開阿富汗，是因為部分乘客沒有有效證件。

布林肯外訪卡塔爾 商討阿富汗局勢 【下一頁】

布林肯（Antony Blinken）周二（7日）表示，國務院已確認有少數滯留美國公民，正尋求與家人一齊離開阿富汗北部馬扎里沙里夫市（Mazar-i-Sharif）。他指已再次得到塔利班保證，所有持有有效證件人士都可離開阿富汗，據悉塔利班並阻止任何持有效證件人士離境。布林肯亦反駁指控，不認為有滯留人士被當作人質。

白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）同日表示，不足100名美國公民仍滯留阿富汗，政府正努力令每個公民及持有效證件人士撤離。但普薩基承認安排撤離航班困難，雖與公民保持直接聯絡，但未能對航班安全協議及措施進行評估，對撤離人士的具體情況亦了解不足，現正努力解決問題。

塔利班成立臨時政府 最高領袖承諾長期和平 【下一頁】

美國眾議院外交事務委員會副主席麥考爾（Michael McCaul）周日（5日）表示，有6班載有美國公民及阿富汗翻譯的航班受阻，乘客能夠登機，但飛機遭塔利班阻止起飛。憂慮乘客淪為人質，塔利班會藉此提出要求，如承認新政權合法性或提供更多資金等。馬扎里沙里夫機場官員指，有4班包機受阻，乘客大部分都是未有護照或簽證的阿富汗人。

責任編輯：李俊儀