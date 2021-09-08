今日推介銀娛｜東方海外、贛鋒鋰業、聯想控股、波司登、樂享集團最新部署（立即觀看）

恒生指數中午收報26217點，跌136點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介銀娛 （00027） ，另亦會分析東方海外 （00316） 、贛鋒鋰業 （01772） 、聯想控股 （03396） 、波司登 （03998） 、樂享集團 （06988） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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