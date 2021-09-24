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【深圳發債】深圳10月在港發行最多50億元人民幣債券　市政府首例、可獲豁免利得稅

股市 13:03 2021/09/24

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【深圳發債】林鄭月娥：深圳市政府下月將在港發離岸人民幣債券

行政長官鄭月娥月初出席立法會質詢時表示，深圳市政府將於10月在港發行離岸人民幣債券，為首個於本港發債的內地市政府。港府最新公布，深圳市政府會在10月在香港發行不超過50億元離岸人民幣地方政府債券，相關債券會在香港交易所 （00388） 上市，發行期限為兩年期、三年期及五年期，當中三年期及五年期的債券屬綠色債券。 

林鄭月娥稱，有關做法體現十四五規劃中支持香港強化全球離岸人民幣業務樞紐的地位，作為協助內地「走出去」的首要平台。

財政司司長陳茂波補充，深圳市人民政府在香港發行的債務票據所支付的利息和獲得的利潤，計劃豁免徵收其利得稅。

陳茂波獨家專訪：前海鐵路部署或涉明日大嶼規劃，可見【下一頁】

債券通南向通首日開通 滙豐中銀完成首批交易，可見【下一頁】

林鄭月娥出席立法會行政長官質詢時間，回應金融服務界議員張華峰問到，特區政府在金融服務政策上如何跟上國家發展步伐。林鄭月娥形容，金融事業目前進入風生水起的年代，本港要裝備好自身，迎接國家對香港作為國際金融中心定位的重大舉措。

她又指，中央的立場一直都是非常重視香港的國際金融中心地位。

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債券 綠色債券 人民幣債券 香港交易所（00388） 地方政府債券 深圳 林鄭月娥 人民幣

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