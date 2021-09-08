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【物管股】在管面積快速擴張 物管股盈利增速有保證

股樓投資 12:29 2021/09/08

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上半年物管企業的規模及收入繼續穩步增長，盈利水平持續提升。期內，上市物管企業的在管面積繼續快速增長。根據嘉和家業物業服務研究院的數據顯示，在50隻中港上市的物管股中，共有45家披露在管面積，總在管面積合計為53.46億平方米，平均在管面積為1.16億平方米，較去年底增長8.6%。

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以龍頭企業計，碧桂園服務（06098）、恒大物業（06666）、融創服務（01516）等公司規模擴張迅速。其中，碧桂園服務上半年新增在管面積3.67億平方米，增至6.44億平方米。市場分析，物管龍頭因具備較強的品牌影響力和資源優勢，更有利於進行大規模擴張。相比之下，中小物企雖也有持續增長，但規模相對較小，導致行業分化加劇。

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物管股的收入增長同樣快速。上半年50隻物管股的收入總額達892.47億元（人民幣，下同），行業平均數為17.85億元，平均增速約為55.1%。其中，世茂服務（00873）、越秀服務（06626）和方圓生活服務（09978）實現收入翻番。
 

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與內房業利潤率持續下滑的趨勢相反，上半年物管股的利潤率水平持續走高，未來有望繼續增長。期內，50隻物管股的淨利潤總額達143.72億元，平均數為2.87億元，平均增速達67.3%，而平均純利率按年提升1.2個百分點達16.1%，創近年來新高。

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多家物管企業表示，規模效應不斷顯現、收入結構繼續優化等是盈利增長的重要原因。此外，降本增效成果顯著也進一步提升了盈利能力。平安證券指出，智慧化科技賦能、高毛利率業務佔比提升等是物管股盈利提升的原因之一，預計未來主流物管股將進一步強化智慧化管理體系，投入增值服務等高毛利項目增長空間，整體盈利能力將穩中有升。

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記者：林衛

港股 物業管理股 方圓生活服務（09978） 碧桂園服務（06098） 越秀服務（06626） 恒大物業（06666） 融創服務（01516） 世茂服務（00873）

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