英國調高國民保險供款率 資助社保改革及醫療系統

英國首相約翰遜建議提高國民保險供款比率1.25%，未來3年將增加360億英鎊（約3,860億港元）稅收，協助改革社會保障系統外，同時增撥預算處理國民保健服務積累的病患。國會議員將於周三（8日）就上述議案投票，但保守黨議員指約翰遜違反2019年宣布不加稅的承諾。

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約翰遜（Boris Johnson）周二（7日）於國會發表講話，建議提高國民保險（National Insurance， NIC） 供款比率1.25%，預料未來3年增加億英鎊（約3,860億港元）稅收，包括蘇格蘭、威爾士及北愛爾蘭地區，3年增加66億英鎊（約707億港元）稅收。

約翰遜續指，NIC所得的額外稅收，將全數用於國民保健服務（NHS）及改革社會保障系統，包括增加900萬次醫院預約、掃瞄及手術等，以及處理因新冠肺炎疫情所積累的病患。NHS目標在2024年至2025年時，可處理的病患人數較疫情前多30%。

此外，約翰遜承諾提高NIC稅率後，2023年10月起政府會為資產低於2萬英鎊（約21.4萬港元）的民眾全數支付社會保障費用、並為2萬英鎊至10萬英鎊（約107萬港元）的民眾補貼社保費用。

年收入 原本NIC支出 增加供款率後支出 額外支出 20,000 1,252 1,382 130 30,000 2,452 2,707 255 40,000 3,652 4,032 380 50,000 4,852 5,537 505 60,000 5,070 5,709 630 100,000 5,879 7,009 1,130 註：以增加供款率1.25個百分點計 單位：英鎊

英國8月樓價又破頂 增幅有所放慢 【下一頁】

約翰遜表示，明白所提出的加稅議案違反保守黨於2019年不會提高所得稅、增值稅或國民保險稅率的承諾，但由於新冠肺炎疫情為政府帶來沉重財政壓力，因此加稅是必要舉措。

據悉，加稅措施最快於明年4月起實施，年收入超過3萬英鎊（約32.2萬港元）的民眾，每年將額外支付255鎊（約2740港元）稅金。約翰同時宣佈上調股息稅1.25%，以資助社會保障開支，上述議案將於周三提交國會投票。

責任編輯：郭麗明