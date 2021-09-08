英國調高國民保險供款率 資助社保改革及醫療系統

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新型冠狀肺炎全球疫情（09月08日 時間13:00）
英國首相約翰遜建議提高國民保險供款比率1.25%，未來3年將增加360億英鎊（約3,860億港元）稅收，協助改革社會保障系統外，同時增撥預算處理國民保健服務積累的病患。國會議員將於周三（8日）就上述議案投票，但保守黨議員指約翰遜違反2019年宣布不加稅的承諾。
國民保險供款率擬增加 料2500萬人受影響 【下一頁】
約翰遜（Boris Johnson）周二（7日）於國會發表講話，建議提高國民保險（National Insurance， NIC） 供款比率1.25%，預料未來3年增加億英鎊（約3,860億港元）稅收，包括蘇格蘭、威爾士及北愛爾蘭地區，3年增加66億英鎊（約707億港元）稅收。
約翰遜續指，NIC所得的額外稅收，將全數用於國民保健服務（NHS）及改革社會保障系統，包括增加900萬次醫院預約、掃瞄及手術等，以及處理因新冠肺炎疫情所積累的病患。NHS目標在2024年至2025年時，可處理的病患人數較疫情前多30%。
此外，約翰遜承諾提高NIC稅率後，2023年10月起政府會為資產低於2萬英鎊（約21.4萬港元）的民眾全數支付社會保障費用、並為2萬英鎊至10萬英鎊（約107萬港元）的民眾補貼社保費用。
|年收入
|原本NIC支出
|增加供款率後支出
|額外支出
|20,000
|1,252
|1,382
|130
|30,000
|2,452
|2,707
|255
|40,000
|3,652
|4,032
|380
|50,000
|4,852
|5,537
|505
|60,000
|5,070
|5,709
|630
|100,000
|5,879
|7,009
|1,130
|註：以增加供款率1.25個百分點計
|單位：英鎊
約翰遜表示，明白所提出的加稅議案違反保守黨於2019年不會提高所得稅、增值稅或國民保險稅率的承諾，但由於新冠肺炎疫情為政府帶來沉重財政壓力，因此加稅是必要舉措。
據悉，加稅措施最快於明年4月起實施，年收入超過3萬英鎊（約32.2萬港元）的民眾，每年將額外支付255鎊（約2740港元）稅金。約翰同時宣佈上調股息稅1.25%，以資助社會保障開支，上述議案將於周三提交國會投票。
責任編輯：郭麗明