【A股布局】A股成交連續35日超過萬億 官媒撐有基本面支持

A股市場成交額連續35個交易日超過萬億元，引起市場關注，也有投資者憂慮市況過於熾熱，會否引來官方的干預。然而，內地《證券日報》評論文章力撐A股交投暢旺，有實質基本面支持，抱樂觀的看法。

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文章指，現在的A股市場已經較國務院金融委提出「提升市場活躍度」的2020年4月7日發生了很大變化。概括來講，這些變化體現在以下三個方面。首先，資本市場深改創新取得成效，境內外投資者入市積極，帶來大量交投資金，市場活躍度明顯提升。

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對於投資者和資金的引入狀況，中登公司的數據顯示，截至2020年4月底，投資者數量為1.65億，結算淨額3.51萬億元（人民幣，下同），至今年7月底，投資者數量增長至1.9億，結算淨額達到5.4萬億元。這兩組數據的對比為萬億元成交額做出了很好的注解。



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其次，上市公司質量顯著提高，股市成為居民增加財產性收入的重要場所。以上半年滬市上市公司業績為例，滬市主板公司近九成實現盈利，八成淨利潤同比增長，半數以上增幅超過30%，與2019年同期相比，營業收入增長20.2%，歸母淨利潤和扣非後淨利潤分別增長11.6%、13.2%，業績重回新冠肺炎疫情前的增長軌道。

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第三，上市公司數量穩步增長，流通市值增幅超過50%。數據顯示，2020年4月7日，深市上市公司為2,222家，流通市值18.9萬億元，股票平均市盈率25.7倍；同期，滬市上市公司有1,649家，流通市值28.5萬億元，平均市盈率13.8倍。至2021年9月6日，深市上市公司增至2,495家，流通市值升至29.6萬億元，股票平均市盈率31.7倍；同期，滬市上市公司增至1,977家，流通市值42.22萬億元，平均市盈率17.7倍，反映滬深上市公司家數增加了15.5%，流通市值增加了51.5%。在水漲船高的情況下，成交量上升是很自然的事。

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記者：林衛