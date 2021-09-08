  • 33°C
香港時間 : 2021908日 (三) 13:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【A股布局】A股成交連續35日超過萬億 官媒撐有基本面支持

股樓投資 12:44 2021/09/08

分享：

A股市場成交額連續35個交易日超過萬億元，引起市場關注，也有投資者憂慮市況過於熾熱，會否引來官方的干預。然而，內地《證券日報》評論文章力撐A股交投暢旺，有實質基本面支持，抱樂觀的看法。

【物管股】在管面積快速擴張 物管股盈利增速有保證，請按【見下頁

文章指，現在的A股市場已經較國務院金融委提出「提升市場活躍度」的2020年4月7日發生了很大變化。概括來講，這些變化體現在以下三個方面。首先，資本市場深改創新取得成效，境內外投資者入市積極，帶來大量交投資金，市場活躍度明顯提升。

【新股IPO】吉利控股旗下Lotus科技傳尋求最快2023年在美國或香港上市，請按【見下頁

對於投資者和資金的引入狀況，中登公司的數據顯示，截至2020年4月底，投資者數量為1.65億，結算淨額3.51萬億元（人民幣，下同），至今年7月底，投資者數量增長至1.9億，結算淨額達到5.4萬億元。這兩組數據的對比為萬億元成交額做出了很好的注解。
 

【延伸閱讀】A股布局：宏觀政策力度和節奏難判斷 揀股以景氣度先行，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +16
    +15

其次，上市公司質量顯著提高，股市成為居民增加財產性收入的重要場所。以上半年滬市上市公司業績為例，滬市主板公司近九成實現盈利，八成淨利潤同比增長，半數以上增幅超過30%，與2019年同期相比，營業收入增長20.2%，歸母淨利潤和扣非後淨利潤分別增長11.6%、13.2%，業績重回新冠肺炎疫情前的增長軌道。

【美股分析】美股處於歷史高位　華爾街大好友料10月恐回調一成，請按【見下頁

第三，上市公司數量穩步增長，流通市值增幅超過50%。數據顯示，2020年4月7日，深市上市公司為2,222家，流通市值18.9萬億元，股票平均市盈率25.7倍；同期，滬市上市公司有1,649家，流通市值28.5萬億元，平均市盈率13.8倍。至2021年9月6日，深市上市公司增至2,495家，流通市值升至29.6萬億元，股票平均市盈率31.7倍；同期，滬市上市公司增至1,977家，流通市值42.22萬億元，平均市盈率17.7倍，反映滬深上市公司家數增加了15.5%，流通市值增加了51.5%。在水漲船高的情況下，成交量上升是很自然的事。

【同場加映】iM會客室：26500前又見阻力 網絡大佬內房最忌長揸

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

成交 A股

上一篇文章

【白馬股】年內明顯調整跌出價值 券商大力唱好白馬股

下一篇文章

【物管股】在管面積快速擴張 物管股盈利增速有保證
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍工推介】郵政署請助理經理　月薪逾2.2萬元　表現好每半年派一次獎金
【筍工推介】郵政署請助理經理　月薪逾2.2萬元　表現好每半年派一次獎金
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【賞你住】第二輪「賞你住」今起接受預訂　打完針消費滿800元享酒店500元住宿折扣 邊間酒店唔使錢可以住到?
【賞你住】第二輪「賞你住」今起接受預訂　打完針消費滿800元享酒店500元住宿折扣 邊間酒店唔使錢可以住到?
【大行點睇】高盛劈恒大目標價八成　評級降至「沽售」
【大行點睇】高盛劈恒大目標價八成　評級降至「沽售」
【樂園優惠】一票玩盡萬聖節+聖誕節！迪士尼推出$699港人限定「雙重暢玩」套票優惠
【樂園優惠】一票玩盡萬聖節+聖誕節！迪士尼推出$699港人限定「雙重暢玩」套票優惠
【麥當勞優惠】MIRROR三子X麥當勞App週年優惠最後一週 Edan推介壓軸登場 30蚊嘆到限定一日全日早餐 仲有全新脆薯板燒雞腿飽　
【麥當勞優惠】MIRROR三子X麥當勞App週年優惠最後一週 Edan推介壓軸登場 30蚊嘆到限定一日全日早餐 仲有全新脆薯板燒雞腿飽　