【白馬股】年內明顯調整跌出價值 券商大力唱好白馬股

Wind數據顯示，自9月1日至9月7日，共有300隻個股被券商給予「買入」評級，其中150隻個股被給出了明確目標價，其中不少屬於年內表現不佳的行業板塊個股或回調明顯的白馬股。

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據內地報道，不少年內股價遭遇明顯回調的白馬股最近一周獲得券商關注並給予「買入」評級。例如，中國平安（滬：601318）截至周二（7日）年內累計下跌38.7%，浙商證券給予公司77元的目標價，較現價高出四成以上；恒立液壓（滬：601100）現價較1月初的歷史高點累計下跌近30%，瑞銀給予公司126元的目標價，較現價最新收盤價高出三成。

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光大證券認為，9月A股市場機會大於風險，盈利增速超預期對於後市將是有力支撐，此外流動性邊際寬鬆也有利於市場表現。考慮到市場風格可能趨於均衡，建議配置兩條主綫，一是繼續關注增長性，推薦新能源及相關設備、材料等行業；二是關注基建相關機會，包括機械、化工、有色金屬、建材、建築等行業。

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記者：林衛