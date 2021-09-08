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【白馬股】年內明顯調整跌出價值 券商大力唱好白馬股

股樓投資 12:58 2021/09/08

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Wind數據顯示，自9月1日至9月7日，共有300隻個股被券商給予「買入」評級，其中150隻個股被給出了明確目標價，其中不少屬於年內表現不佳的行業板塊個股或回調明顯的白馬股。

【A股布局】A股成交連續35日超過萬億 官媒撐有基本面支持，請按【見下頁

據內地報道，不少年內股價遭遇明顯回調的白馬股最近一周獲得券商關注並給予「買入」評級。例如，中國平安（滬：601318）截至周二（7日）年內累計下跌38.7%，浙商證券給予公司77元的目標價，較現價高出四成以上；恒立液壓（滬：601100）現價較1月初的歷史高點累計下跌近30%，瑞銀給予公司126元的目標價，較現價最新收盤價高出三成。

【延伸閱讀】美團3690：一文看盡美團績後 各大行評級和目標價，請按【見下頁

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光大證券認為，9月A股市場機會大於風險，盈利增速超預期對於後市將是有力支撐，此外流動性邊際寬鬆也有利於市場表現。考慮到市場風格可能趨於均衡，建議配置兩條主綫，一是繼續關注增長性，推薦新能源及相關設備、材料等行業；二是關注基建相關機會，包括機械、化工、有色金屬、建材、建築等行業。

【同場加映】iM會客室：26500前又見阻力 網絡大佬內房最忌長揸

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記者：林衛

買入 恒立液壓（滬：601100） 中國平安（滬：601318） 中國 A股

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