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【ET午市精點】港股受制50天線 恒指先升後倒跌逾百點

股市 11:50 2021/09/08

分享：

港股未試上破50天綫已掉頭下跌，恒生指數現跌約160點，低見26164點。港股後市走勢如何？光大新鴻基證券策略師伍禮賢於《ET午市精點》為你分析。

立即點擊收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3054083

＊重溫今早《ET開市直擊》：按此→唐牛一口氣跟進逾廿隻當炒股（附Time code）

欄名 : ET午市精點

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