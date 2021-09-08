【ET午市精點】港股受制50天線 恒指先升後倒跌逾百點 股市 11:50 2021/09/08 分享： 港股未試上破50天綫已掉頭下跌，恒生指數現跌約160點，低見26164點。港股後市走勢如何？光大新鴻基證券策略師伍禮賢於《ET午市精點》為你分析。 立即點擊收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3054083 ＊重溫今早《ET開市直擊》：按此→唐牛一口氣跟進逾廿隻當炒股（附Time code） 欄名 : ET午市精點 相關文章 【ET財經早點1分鐘】比特幣1小時暴瀉1成 蘋果發布會前再創新高 今日 【ET財經早點1分鐘】比特幣1小時暴瀉1成 蘋果發布會前再創新高 【ET個股推介】北交所激活 留意浪潮國際（00596） 今日 【ET個股推介】北交所激活 留意浪潮國際（00596） 【ET開市直擊】港股試衝50天綫 尚欠哪一把寶劍？（附Time code） 今日 【ET開市直擊】港股試衝50天綫 尚欠哪一把寶劍？（附Time code） 你可能感興趣 【ET財經早點1分鐘】比特幣1小時暴瀉1成 蘋果發布會前再創新高 今日 07:00 【ET財經早點1分鐘】比特幣1小時暴瀉1成 蘋果發布會前再創新高 【ET個股推介】北交所激活 留意浪潮國際（00596） 今日 11:00 【ET個股推介】北交所激活 留意浪潮國際（00596） 【ET開市直擊】港股試衝50天綫 尚欠哪一把寶劍？（附Time code） 今日 08:54 【ET開市直擊】港股試衝50天綫 尚欠哪一把寶劍？（附Time code） 最新專欄文章 更多 【ET午市精點】恒指延續上日升勢 新經濟帶動科指跑出（附Time Code） 2021/09/07 【ET午市精點】恒指延續上日升勢 新經濟帶動科指跑出（附Time Code） 【ET午市精點】恒指半日區間上落 藍籌新貴刺激小（附Time Code） 2021/09/06 【ET午市精點】恒指半日區間上落 藍籌新貴刺激小（附Time Code） 【ET午市精點】恒指下試廿天線 科技股彈完？（附Time code） 2021/09/03 【ET午市精點】恒指下試廿天線 科技股彈完？（附Time code） 【ET午市精點】恒指高開後偏軟 科網反彈獲利 車股部署（附Time Code） 2021/09/02 【ET午市精點】恒指高開後偏軟 科網反彈獲利 車股部署（附Time Code） 【ET午市精點】恒指低位反彈400點 能否迎「金九銀十」？（附Time Code） 2021/09/01 【ET午市精點】恒指低位反彈400點 能否迎「金九銀十」？（附Time Code） 指數 恒生指數 港股