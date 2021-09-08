【Bitcoin】挖礦耗電量成關注點　研究：全球礦場一年耗電量為 Google 7倍

▲ 據劍橋比特幣電力消耗指數（Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index，CBECI）估計，全球比特幣礦場一年的耗電量，足足是 Google 全球營運年度總用電量的 7 倍。

全球礦場一年的耗電量竟比 Google 高？據劍橋比特幣電力消耗指數（Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index，CBECI）估計，全球比特幣礦場一年的耗電量，足足是 Google 全球營運年度總用電量的 7 倍。

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據 CBECI 在 9 月 7 日發表的數據顯示，開採比特幣一年的用電量為 96.34 TWh（太瓦時），雖然比全球資料中心一年的耗電量 200 TWh 為低，但比美國人一年看電視（60 TWh）或開燈（60 TWh）的耗電量為高。

如果與國家的耗電量比較，開採比特幣所使用的電力，勝過菲律賓（93.35 TWh）、芬蘭（84.2 TWh）、比利時（82 TWh）、奧地利（66.85 TWh）及以色列（56.4 TWh）等至少 16 個國家一年的耗電量。至於據 Google 發表的 2020 年環境報告顯示，Google在 2019 年的電力使用量為 12,237,198 MWh（兆瓦時），約等於 12.24 TWh，只是「挖礦」所需電力的 1/7。

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CBECI 指出，礦工最常使用的電力來源為水力發電、煤炭與天然氣，同時也會利用石油、核能與再生能源。不過挖礦的耗電量大，以及其所帶來的環保問題近年亦成為焦點，Tesla 創辦人馬斯克（Elon Musk）在今年 5 月宣布，為了保護環境，將暫停比特幣支付方式，而且 Tesla 也不再出售任何比特幣。

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記者：廖淑瑩