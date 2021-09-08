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【大行報告】摩通首予京東物流2618「增持」評級　物流行業中監管風險最小

股市 11:49 2021/09/08

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摩通估計，京東物流於2020至2023年間，收入複合年均增長率將有31%

摩根大通首予京東物流 （02618） 「增持」評級，目標價44元。摩根大通指，京東物流是內地最大的綜合供應鏈（ISC）服務供應商，去年市場佔有率約2.7%，較2018年增加0.7個百分點，相信京東物流是內地ISC行業結構性增長的最大受惠者。

京東物流股價自上市以來一直跑輸恒指約6個百分點，主要因盈利下調所致。摩通認為，京東物流現價的風險回報已變得吸引，預期2020至2023年盈利複合年均增長率26%，估計京東物流於2024年會達致收支平衡，該行覺得負0.5%的終端增長率過於保守。

京東物流半年經調整虧損15億人民幣，詳見【下一頁】

摩通預計，內地ISC行業至2025年的複合年均增長率可達破紀錄的11%，京東物流的市佔率料於2025年升至5.1%，因其庫存周轉天數一直維持於40天以下，而且集團擁有綜合及龐大的物流基建、技術能力及豐富的行業知識。

摩通估計，京東物流於2020至2023年間，收入複合年均增長率將有31%，長遠淨利潤率可維持約4%至6%的。此外京東物流與順豐控股（深：002352）不同，京東物流直接僱用20萬名自家速遞員，並遵守社會保障及保險規定，因此在物流業中，監管風險相對最小。

相關文章：【滬深港通】京東物流獲上交所調入港股通名單 華晨中國、中國華融調出

相關文章：【京東系】京東物流獲Cathie Wood旗下ARKX增持　惟股價變動不大

 

港股 京東物流（02618） 目標價 恒生指數 大行報告 京東（美：JD） 順豐控股（深：002352）

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