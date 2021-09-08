【美國疫情】開學季兒童新確診急增 上周佔4分1

美國迎來9月開學季，不少人關注學校的防疫情況，以及兒童相關新冠肺炎疫情。美國兒科學會（American Academy of Pediatrics，簡稱AAP）公布最新數據，指出兒童在最近一周的感染人數持續上升，新確診數中佔逾4分1。華府傳染病專家福西呼籲成年人盡早接種，保障小朋友的安全。

美國疫情失業福利料完結 逾1,200萬人受影響 【下一頁】

【美國疫情】勞動節假期前 確診重回1月高峰 【下一頁】

美國兒科學會（American Academy of Pediatrics，簡稱AAP）的數據指出，8月26日至9月2日一周期間，美國共939,470宗新確診，當中有251,781宗為小朋友，佔總體約26.8%。而在此前兩周，兒童佔新確診的比率約為22%。

AAP表示，夏天開始時兒童確診數一度下跌，但隨即持續上升，8月增加超過75萬宗確診。不過，雖然兒童染疫情況惡化，但出現重症的數目甚少。AAP希望取得更多數據，了解新冠肺炎對小朋友的長期生理及心理影響。

福西（Antony Fauci）周二（7日）呼籲，對於部分仍未符合疫苗接種資格的小朋友，保護他們的最佳方法就是身邊的成年人，包括教師及職員等，一律好好接種疫苗。

責任編輯：吳漢培