【TikTok】TikTok熱潮未減退　英美用戶平均觀看時數超越YouTube

▲ 最新數據顯示，截至6月TikTok在英美兩國的平均觀看時數，已超越YouTube。

中國字節跳動的社交平台抖音海外版「TikTok」，近年深受歐美用戶歡迎，早前TikTok指出，該平台的海外月活躍用戶數更突破7億3200萬。而最新數據更顯示，截至6月TikTok在英美兩國的平均觀看時數，已超越YouTube。

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CNN報道指，應用程式（App）監控公司「App Annie」早前進行調查，搜集多個平台的資料後發現，每名用戶用在TikTok上的平均時間，已高於YouTube。該報告稱，美國觀眾平均每月觀看TikTok內容時間超過24小時，超過了YouTube每月22小時40分鐘的平均觀看時間。

而英國的差距更大，TikTok用戶每月觀看近26個小時的短片，但在YouTube上花費的時間不到16個小時。

該調查又指出，雖然TikTok正崛起，而且更是2020年以來下載次數最多的應用程式。但YouTube目前仍是總觀看時數最高、總用戶數最多的平台。

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責任編輯：曾曉汶