  • 32°C
香港時間 : 2021908日 (三) 11:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TikTok】TikTok熱潮未減退　英美用戶平均觀看時數超越YouTube

科技 11:42 2021/09/08

分享：

最新數據顯示，截至6月TikTok在英美兩國的平均觀看時數，已超越YouTube。

中國字節跳動的社交平台抖音海外版「TikTok」，近年深受歐美用戶歡迎，早前TikTok指出，該平台的海外月活躍用戶數更突破7億3200萬。而最新數據更顯示，截至6月TikTok在英美兩國的平均觀看時數，已超越YouTube。

【TikTok】跟隨Facebook、Snapchat步伐？　TikTok推AR擴增實境開發平台

【TikTok】與Snapchat、Facebook一決高下　TikTok擬試推限時動態功能

CNN報道指，應用程式（App）監控公司「App Annie」早前進行調查，搜集多個平台的資料後發現，每名用戶用在TikTok上的平均時間，已高於YouTube。該報告稱，美國觀眾平均每月觀看TikTok內容時間超過24小時，超過了YouTube每月22小時40分鐘的平均觀看時間。

而英國的差距更大，TikTok用戶每月觀看近26個小時的短片，但在YouTube上花費的時間不到16個小時。

該調查又指出，雖然TikTok正崛起，而且更是2020年以來下載次數最多的應用程式。但YouTube目前仍是總觀看時數最高、總用戶數最多的平台。

【靠TikTok爆紅】21歲網紅Khaby拍無聲諷刺片　近月轉戰IG急增2千6萬粉絲　料坐擁高達1500萬身家

責任編輯：曾曉汶

相關文章

TikTok、IG功能調整　惟用戶認為令平台失去特色？
2021/07/07
TikTok、IG功能調整　惟用戶認為令平台失去特色？
【TikTok新功能】TikTok將新增即時字幕功能　率先支援英語及日文
2021/04/07
【TikTok新功能】TikTok將新增即時字幕功能　率先支援英語及日文
【2021熱門App】抖音印度對手App上月躍升全球十大　WhatsApp下載量超TG
2021/03/08
【2021熱門App】抖音印度對手App上月躍升全球十大　WhatsApp下載量超TG
【社交平台大戰】Facebook誓與Tiktok、Snapchat一決高下　新規則助內容創作者擴廣告收益
2021/03/12
【社交平台大戰】Facebook誓與Tiktok、Snapchat一決高下　新規則助內容創作者擴廣告收益

你可能感興趣

TikTok、IG功能調整　惟用戶認為令平台失去特色？
16:15 2021/07/07
TikTok、IG功能調整　惟用戶認為令平台失去特色？
【TikTok新功能】TikTok將新增即時字幕功能　率先支援英語及日文
16:44 2021/04/07
【TikTok新功能】TikTok將新增即時字幕功能　率先支援英語及日文
【2021熱門App】抖音印度對手App上月躍升全球十大　WhatsApp下載量超TG
18:15 2021/03/08
【2021熱門App】抖音印度對手App上月躍升全球十大　WhatsApp下載量超TG
抖音 YouTube 字節跳動 英國 美國 社交平台

下一篇文章

【蘋果發布會】蘋果揭盅　秋季發布會下周三凌晨舉行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【NFT熱潮】蘇富比將於下月拍賣《花樣年華》拍攝絕密影片　以NFT形式出售
【NFT熱潮】蘇富比將於下月拍賣《花樣年華》拍攝絕密影片　以NFT形式出售
【人工智能】維護人類利益？　美法院拒機械人作品獲得專利
【人工智能】維護人類利益？　美法院拒機械人作品獲得專利
本年首季Spotify串流音樂付費平台市佔率32%　Apple Music排名第二
本年首季Spotify串流音樂付費平台市佔率32%　Apple Music排名第二
【蘋果發布會】蘋果揭盅　秋季發布會下周三凌晨舉行
【蘋果發布會】蘋果揭盅　秋季發布會下周三凌晨舉行
【每日焦點】Spotify全球訂閱用戶量最多　新款MagSafe或與iPhone 13同步亮相
【每日焦點】Spotify全球訂閱用戶量最多　新款MagSafe或與iPhone 13同步亮相
【無綫充電】蘋果新款MagSafe充電器通過FCC認證　有機會與iPhone 13一同亮相
【無綫充電】蘋果新款MagSafe充電器通過FCC認證　有機會與iPhone 13一同亮相