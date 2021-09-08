【Apple Car】造車企業搶人大戰？　蘋果再流失一位造車高管

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據外媒報道指，福特汽車（美：F）聘請了曾在Tesla（美：TSLA）以及蘋果（美：AAPL）任職，並負責汽車項目的高管Doug Field加入，主要負責福特的先進技術和嵌入式系統方面的工作。
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Doug Field曾在Tesla任職高級副總裁，並負責領導Tesla Model 3的開發。而在入職福特之前，Doug Field在蘋果任職特別項目的副總裁。報道指，業內人士猜測，Doug Field在蘋果任職時，負責蘋果汽車的開發工作。
福特在一份聲明中表示，Doug Field將會擔任首席先進技術與嵌入式系統官，負責領導福特汽車的車輛控制、企業聯繫、駕駛員輔助技術和數字工程工具等。
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記者：梁安琪
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