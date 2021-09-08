喀布爾民眾遊行反巴基斯坦 塔利班向天鳴槍驅散

塔利班上月重奪阿富汗政權後，首都喀布爾不時有民眾抗議示威。喀布爾周二（7日）街頭有示威反對巴基斯坦干預阿富汗事務，有媒體指是次為塔利班多權後當地最大型示威。塔利班人員向天鳴槍驅散示威者，初步相信未有人受傷。

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有現場記者估計約有500人參與示威，當中很多是戴頭巾女性，美國有線電視新聞網（CNN）指，是次為塔利班奪權後，喀布爾出現的最大型的示威。根據社交媒體流傳影片及圖片，示威者沿路高呼反對巴基斯坦干涉阿富汗內政，有數十名示威者一邊往總統府方向前進，一邊高呼「巴基斯坦去死」（Death to Pakistan）。亦有示威者聲援潘傑希爾省（Panjshir）的反抗勢力，高舉阿富汗三色國旗。

喀布爾示威情況

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塔利班武裝分子持續向天鳴槍，試圖驅散示威民眾，街頭一片混亂。從影片看到，民眾四散或蹲下，暫未收到傷亡報告。有影片顯示有塔利班武裝分子與婦女對峙畫面，當地記者亦指塔利班拘捕數十名女性示威者。

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另外，亦有逾10名記者被捕，當中包括外國攝影記者。有外國記者稱關押期間被武裝分子用槍毆打，並透露塔利班對外國記者態度較為溫和，與當地記者不同，但承認塔利班有阻撓，難以在喀布爾繼續報道工作。有數名阿富汗記者在社交媒體上表示已經獲釋，部分人遭毆打及沒收攝影設備。

責任編輯：李俊儀