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【異動股】bossini堡獅龍曾彈逾16%　與非凡體育訂立運動服贊助合作協議

當炒股 11:20 2021/09/08

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深圳堡獅龍將擁有特許經營權以設計、生產及銷售體育團隊之訓練及比賽服裝。

bossini堡獅龍國際 （00592） 曾升逾16%，高見0.72元的個半月高位。bossini早前指，旗下深圳堡獅龍與控股股東李寧的非凡中國 （08032） 旗下非凡體育訂立運動服贊助合作協議，期限由9月7日至2023年12月31日止。雙方將合作贊助中國一支體育團隊，「bossini」或「bossini.X」將為體育團隊之贊助商。深圳堡獅龍將擁有特許經營權以設計、生產及銷售體育團隊之訓練及比賽服裝。

根據運動服贊助合作協議，深圳堡獅龍將（i）支付年度合作費用400萬元人民幣；（ii）為體育團隊提供運動服，每年總額320萬元人民幣；（iii）為體育團隊提供運動裝備；（iv）與協會攤分銷售體育團隊特許產品收益之5%；及（v）於體育團隊在國際體育賽事中獲得獎牌時提供不超過100萬元人民幣之獎勵。

相關文章：【業績│零售股】bossini全年虧損收窄至1.55億元 同店銷售插18%

相關文章：【配股潮】非凡中國折讓6.5%配售李寧6000萬股套現38億　或派特別息、李寧跌半成

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港股 傳統經濟股 堡獅龍（00592） 運動 體育賽事 李寧 異動股 設計 運動 非凡中國（08032）

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