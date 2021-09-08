【異動股】bossini堡獅龍彈逾27%　與非凡體育訂立運動服贊助合作協議

▲ 深圳堡獅龍將擁有特許經營權以設計、生產及銷售體育團隊之訓練及比賽服裝。

bossini堡獅龍國際 （00592） 收市升27.4%，收報0.79元，成交4890萬元。bossini早前指，旗下深圳堡獅龍與控股股東李寧的非凡中國 （08032） 旗下非凡體育訂立運動服贊助合作協議，期限由9月7日至2023年12月31日止。雙方將合作贊助中國一支體育團隊，「bossini」或「bossini.X」將為體育團隊之贊助商。深圳堡獅龍將擁有特許經營權以設計、生產及銷售體育團隊之訓練及比賽服裝。

根據運動服贊助合作協議，深圳堡獅龍將（i）支付年度合作費用400萬元人民幣；（ii）為體育團隊提供運動服，每年總額320萬元人民幣；（iii）為體育團隊提供運動裝備；（iv）與協會攤分銷售體育團隊特許產品收益之5%；及（v）於體育團隊在國際體育賽事中獲得獎牌時提供不超過100萬元人民幣之獎勵。

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