【貝萊德】遭索羅斯狠批　貝萊德：投資活動有助中美經濟互聯　冀為客戶尋找廣泛機會

▲ 索羅斯狠批後 貝萊德據報提早結束中國基金集資、未達集資目標上限

知名投資者索羅斯（George Soros）多次唱淡中國，最近更點名批評貝萊德（BlackRock）投資中國是「悲劇性的錯誤」。對於索羅斯的評論，貝萊德發言人認為，其投資活動將為中美世界兩大經濟體的經濟互聯做出貢獻。

外媒引述貝萊德發言人認為，中美之間有著龐大而復雜的經濟關係，兩國的商品和服務貿易總額超過6000億美元。貝萊德又稱，通過集團的投資活動，美國資產管理公司和其他金融機構可以為世界兩大經濟體的經濟互聯做出貢獻。

貝萊德冀助中國解決日益嚴重的退休危機

貝萊德 絕大多數資產項目均是用作 退休投資 ，公司為世界各地的客戶尋找廣泛的投資機會，包括在中國，以實現他們的退休和其他財務目標。該行相信， 其對退休投資的專業知識、產品和服務，可以幫助中國解決日益嚴重的退休危機。

貝萊德又稱，該行相信全球一體化的金融市場為所有國家市民、公司和政府提供了更好、更有效的資本渠道，以支持全球經濟增長。

貝萊德提早完成首隻中國共同基金集資活動 惟未達集資上限

貝萊德提早完成首隻中國共同基金集資活動，共集資67億元人民幣，未達集資上限80億人幣。美國金融大鱷索羅斯（George Soros）8月30日在外電撰文，批評貝萊德實際上在迫使美國投資者配置那些管治未達標的中國公司。貝萊德則於上周五（3日）結束上述基金集資活動。

索羅斯於6日再在《華爾街日報》撰文指，認為貝萊德大舉投資中國，對客戶資金和美國安全利益都有風險，是「悲劇性的錯誤」 ，一星期內兩度批評貝萊德對華投資立場。

索羅斯批貝萊德投資中國屬「悲劇性錯誤」 共同富裕非好兆頭 【下一頁】

彭博引述消息指，貝萊德較9月10日截止日提前幾天結束募資，以便盡快開始投資，未達到80億元人民幣的計劃募資上限。該行今次募資共吸引了11萬名投資者。

不過，有業內人士指出，提早結束募資時間，在中國市場屬常見，其他基金亦曾有類似安排。

環球時報批索羅斯是全球經濟恐怖分子【下一頁】

貝萊德兩個月前獲准在中國開展全資擁有的共同基金業務，是首間外資公司獲批開展業務。中國的共同基金市場正快速增長。截至今年8月，新基金募資超2萬億元人民幣，已經是第二高的年度，僅落後於去年創紀錄的 3.1 萬億元人民幣。

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編輯：吳敏芳



