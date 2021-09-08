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【貝萊德】索羅斯狠批後　貝萊德據報提早結束中國基金集資、集資67億元人幣

股市 11:12 2021/09/08

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索羅斯狠批後　貝萊德據報提早結束中國基金集資、未達集資目標上限

貝萊德（BlackRock）提早完成首隻中國共同基金集資活動，共集資67億元人民幣，未達原定目標80億人幣。美國金融大鱷索羅斯（George Soros）此前撰文指，認為貝萊德大舉投資中國，對客戶資金和美國安全利益都有風險，是「悲劇性的錯誤」 。

索羅斯批貝萊德投資中國屬「悲劇性錯誤」　共同富裕非好兆頭 【下一頁】

彭博引述消息指，貝萊德較9月10日截止日提前幾天結束募資，以便盡快開始投資，未達到80億元人民幣的計劃募資上限。該行今次募資共吸引了11萬名投資者。

不過，有業內人士指出，提早結束募資時間，在中國市場屬常見，其他基金亦曾有類似安排。

環球時報批索羅斯是全球經濟恐怖分子【下一頁】

貝萊德兩個月前獲准在中國開展全資擁有的共同基金業務，是首間外資公司獲批開展業務。中國的共同基金市場正快速增長。截至今年8月，新基金募資超2萬億元人民幣，已經是第二高的年度，僅落後於去年創紀錄的 3.1 萬億元人民幣。

相關文章：【滴滴出行】基金大戶申報滴滴出行持倉　索羅斯淡馬錫6月都有買

編輯：吳敏芳


 

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