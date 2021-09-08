  • 32°C
香港時間 : 2021908日 (三) 11:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

塔利班成立臨時政府 最高領袖承諾長期和平

環球社會熱點 10:58 2021/09/08

分享：

佔領阿富汗首都喀布爾接近一個月後，塔利班宣布臨時政府成立，並公布內閣成員名單。內閣成員一如塔利班早前所言，只有男性任職，當中不少是聯合國制裁名單或美國聯邦調查局（FBI）的通緝名單。塔利班最高領袖承諾，會尋求長期和平。

懷孕女警在家人面前遭槍斃 塔利班否認指控 【下一頁】

與先前組成具包容性政府的承諾不同，塔利班周二（7日）公布的政府成員名單主要按照內部權力分配，而且未見任何阿富汗政府人員任職。內閣成員中，多數被聯合國列為參與恐怖活動的制裁名單。

已故塔利班精神領袖奧馬爾（Mohammad Omar）的密切戰友阿洪德（Mohammad Hassan Akhund）會擔任臨時總理，奧馬爾之子雅各布（Mawlavi Yaqoob）成臨時防長。臨時內政部長則由在FBI通緝榜上﹑被懸賞500萬美元（約3,890萬港元）的哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）擔任。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

塔利班最高領袖阿洪扎達（Mullah Haibatullah Akhunzada）亦在掌權後，首次發表公開聲明。阿洪扎達表示，塔利班新政府將會遵守所有國際法律﹑條約及承諾，只要相關內容未違背伊斯蘭教教法，阿富汗內的事務只會按照神聖的伊斯蘭教教法執行。

另外，阿洪扎達亦強調新政府會確保長期和平﹑繁榮及發展，呼籲阿富汗民眾留下，一同重建備受戰火摧殘的阿富汗。

布林肯外訪卡塔爾 商討阿富汗局勢 【下一頁】

美國方面則對塔利班臨時政府部分人選表示憂慮，美國國務院發言人指出，美國政府重申，希望新政府可以確保阿富汗土地不會被利用以威脅其他國家的安全，以及批准建立人道救援通道，幫助阿富汗人民。

責任編輯：吳漢培

相關文章

塔利班特赦大批阿富汗囚犯 判刑女法官遭尋仇
2021/09/07
塔利班特赦大批阿富汗囚犯 判刑女法官遭尋仇
塔利班僅准女大學生露出眼睛 男女出入口分開（第二版）
2021/09/07
塔利班僅准女大學生露出眼睛 男女出入口分開（第二版）
阿富汗反抗軍要求與塔利班和談 否認遭擊敗
2021/09/06
阿富汗反抗軍要求與塔利班和談 否認遭擊敗
塔利班阻多班包機撤離 數百美國人滯留阿富汗
2021/09/06
塔利班阻多班包機撤離 數百美國人滯留阿富汗
阿富汗女性示威遭武力鎮壓 塔利班拘捕4男
2021/09/06
阿富汗女性示威遭武力鎮壓 塔利班拘捕4男

你可能感興趣

塔利班特赦大批阿富汗囚犯 判刑女法官遭尋仇
08:05 2021/09/07
塔利班特赦大批阿富汗囚犯 判刑女法官遭尋仇
塔利班僅准女大學生露出眼睛 男女出入口分開（第二版）
14:45 2021/09/07
塔利班僅准女大學生露出眼睛 男女出入口分開（第二版）
阿富汗反抗軍要求與塔利班和談 否認遭擊敗
16:13 2021/09/06
阿富汗反抗軍要求與塔利班和談 否認遭擊敗
政治 阿富汗 伊斯蘭教 美國 FBI 聯合國 制裁

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月08日 時間11:00）

下一篇文章

英新火車運營商靠平吸客 單程低至160元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

生銹匙羹挖通道 6名巴籍囚犯以色列越獄成功 (多圖)
生銹匙羹挖通道 6名巴籍囚犯以色列越獄成功 (多圖)
【英國疫情】新增逾4萬確診 總感染人數突破700萬
【英國疫情】新增逾4萬確診 總感染人數突破700萬
【BNO移民英國】一行業水漲船高 突變缺人好工
【BNO移民英國】一行業水漲船高 突變缺人好工
【英國王室】22歲小鮮肉搶盡哈里梅根風頭 入海軍陸戰隊受訓（多圖）
【英國王室】22歲小鮮肉搶盡哈里梅根風頭 入海軍陸戰隊受訓（多圖）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月08日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月08日 時間11:00）
【BNO移民英國】10大缺人職業 邊行最等人用？
【BNO移民英國】10大缺人職業 邊行最等人用？