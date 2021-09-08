塔利班成立臨時政府 最高領袖承諾長期和平

佔領阿富汗首都喀布爾接近一個月後，塔利班宣布臨時政府成立，並公布內閣成員名單。內閣成員一如塔利班早前所言，只有男性任職，當中不少是聯合國制裁名單或美國聯邦調查局（FBI）的通緝名單。塔利班最高領袖承諾，會尋求長期和平。

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與先前組成具包容性政府的承諾不同，塔利班周二（7日）公布的政府成員名單主要按照內部權力分配，而且未見任何阿富汗政府人員任職。內閣成員中，多數被聯合國列為參與恐怖活動的制裁名單。

已故塔利班精神領袖奧馬爾（Mohammad Omar）的密切戰友阿洪德（Mohammad Hassan Akhund）會擔任臨時總理，奧馬爾之子雅各布（Mawlavi Yaqoob）成臨時防長。臨時內政部長則由在FBI通緝榜上﹑被懸賞500萬美元（約3,890萬港元）的哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）擔任。

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塔利班最高領袖阿洪扎達（Mullah Haibatullah Akhunzada）亦在掌權後，首次發表公開聲明。阿洪扎達表示，塔利班新政府將會遵守所有國際法律﹑條約及承諾，只要相關內容未違背伊斯蘭教教法，阿富汗內的事務只會按照神聖的伊斯蘭教教法執行。

另外，阿洪扎達亦強調新政府會確保長期和平﹑繁榮及發展，呼籲阿富汗民眾留下，一同重建備受戰火摧殘的阿富汗。

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美國方面則對塔利班臨時政府部分人選表示憂慮，美國國務院發言人指出，美國政府重申，希望新政府可以確保阿富汗土地不會被利用以威脅其他國家的安全，以及批准建立人道救援通道，幫助阿富汗人民。

責任編輯：吳漢培