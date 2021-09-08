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【濠賭股】粵澳新通道開通濠賭股急彈　銀娛升5%見一個月高、表現最佳

股市 17:04 2021/09/08

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受粵澳新通道開通消息刺激，濠賭股急升

粵澳新通道——青茂口岸正式開通，新口岸24小時開放，採取「合作查驗，一次放行」的通關模式，設有100條自助通道（出入境各50條）以及4條人工通道（出入境各2條），設計日通關流量20萬人次，以自助通關為主。青茂口岸開通後將有效緩解拱北口岸節假日通關壓力。受粵澳新通道開通消息刺激，濠賭股急升。

＊銀娛 （00027） 股價走勢點睇？孫運喜為你分析：【按此】或點選↓↓Time code：16'32"

金沙 （01928） 曾升逾6%，收升2.4%，報26.95元；銀河娛樂 （00027） 升5%，收報54元；永利 （01128） 亦彈2.7%，收報9.65元，三者股價均見一個月高位。新濠國際 （00200） 升1.8%，美高梅 （02282） 升2.3%。

圖解港府最新通關措施內容

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相關文章：【濠賭股】澳門放寬檢測限制　瑞銀：澳門9月旅客及賭收料反彈、薦3濠賭股

 

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