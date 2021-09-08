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【自動駕駛】英特爾夥Sixt SE將在慕尼黑首推無人的士　採用蔚來ES8電動SUV

新經濟追蹤 10:56 2021/09/08

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英特爾夥Sixt SE將在慕尼黑首推無人的士　採用蔚來ES8電動SUV

英特爾（Intel，美：INTC）旗下的Mobileye，與汽車租賃公司Sixt SE合作，計劃於明年起在德國慕尼黑推出自動駕駛的士服務，並計劃在未來幾年將機器人的士（robotaxi）推向整個歐洲。

百度：未來兩至三年將無人車開放至內地30個地市【下一頁】

英特爾Robotaxi詳細圖片

    點擊圖片放大
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英特爾的首席執行官Pat Gelsinger在一個車展上透露，是次合作使用的車輛將是來自蔚來（美：NIO）的ES8全電動SUV車型。

據外電報道指，德國早前頒布一項法律，允許無人駕駛汽車在公路上行駛，Mobileye和Sixt SE因而選擇在德國測試自動駕駛汽車技術，並壽險選擇在慕尼黑開始運營自動駕駛的士服務。

相關文章：【小米造車】小米披露首項電動車相關收購　6億港元收購自動駕駛深動科技、未提恒大汽車　

【自動駕駛】百度Apollo Rototaxi落地廣州　試營運自動駕駛的士服務

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