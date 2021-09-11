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星展香港「智能、人性化、無形」三為一體　致力促進個人化服務體驗 

iMoney智富 00:00 2021/09/11

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香港的傳統銀行近年面對嚴峻考驗，除了息率持續偏低，令銀行透過息差賺取利潤的空間越來越小，另外就是金融科技發展顛覆了傳統銀行的收入模式。星展銀行（香港）（下稱「星展香港」）近年積極開發數碼平台，兩大應用程式DBS digibank和Card+獲得市場上不少人青睞。星展香港數碼、客戶體驗管理及產業生態系統管理董事總經理容蘭芳表示，公司的目標是希望數碼服務同時達至3個I，即智能（Intelligent）、人性化（Intuitive）和無形（Invisible），真正貼近客戶需要。

星展香港早在2016年已開始發展數碼手機程式，近年相對加強發展及提升，於今年推出Card+和DBS digibank兩個手機程式，配合客戶對數碼銀行服務的需求。

她說：「出色的數碼銀行服務要有4個重點：網絡流暢、實時更新、功能齊備以及用戶體驗。不論是Card+或DBS digibank，我們都是從這4方面去改善。例如，用DBS digibank開理財戶口已經包括股票戶口，特別邀請了英國一間軟件公司協助改善應用程式的實時身份認證，還運用了雲端技術以達至實時更新速度，也根據Android和iOS各自獨有的介面操作方式而設計出專屬的程式，同時滿足到Android和iOS使用者的習慣。」

數碼銀行服務的3個I

今日的銀行服務早已不是比拼分行數量，或各項服務收費的高低，而是講求有多大程度能融入人們的生活，甚至能否滿足個人體驗或需要。她解釋：「星展香港開發及完善數碼平台時，背後的理念是智能、人性化和無形。智能就是人們時常聽到的數據分析、人工智能學習，達至服務及產品個人化。」

容蘭芳提到，星展香港在數據分析和人工智能學習方面，獲得新加坡總部以至其他國家及地區分行全力支援。

她補充：「人性化方面，除了是用native language（即根據Android和iOS的不同而用相應的程式語言去編寫），也會做很多UI/UX（用戶介面互動及體驗）測試，使Android和iOS用家均能舒服且方便地使用我們的數碼平台。至於無形其實就是生態圈，即是我們的數碼銀行服務如何融入客戶生活或參與客戶的消費旅程，使銀行服務無聲無色地與客戶的日常生活融為一體。以我們與HKTaxi合作為例，星展香港的Card+客戶乘坐HKTaxi時，能即時透過應用程式繳付車資，這樣我們便與客戶的乘坐的士習慣融合在一起。」

她強調，傳統銀行只要緊貼數碼潮流步伐，滿足市場對數碼銀行服務的需求，便可以運用一直以來的實體服務基礎，結合綫上綫下，照顧客戶的全方位需要。

疫情促進網上交易活動

新冠肺炎衝擊全球經濟，但對於與數碼化有關的行業來說，卻是千載難逢擴展市場的機會。容蘭芳透露，疫情令更多客戶改為用電腦或手機使用星展香港的服務，現時由數碼渠道的財富管理交易量達至80%，較2019年或之前增加了15個百分點，而約60%的開戶數量都是經由流動應用程式完成。

她笑言，疫情不單令身邊同事更忙碌工作，而且同事可能因為表現出色或擁有豐富經驗，經常面對人才挖角，令公司要花工夫不斷填補人手，保持競爭力。

總結時，容蘭芳表示公司不會滿足於現有服務水平，將會持續改善數碼平台的數據分析能力和應用程式介面（API）設計，以及發展屬於星展香港的「生態圈」，務求增加客戶使用數碼平台的流量。她透露星展香港將於年底推出一項新服務，屆時會帶給客戶驚喜。


積極參與人才培訓 鼓勵員工學新事物

金融科技發展必須有足夠的人才配合，星展香港對此不遺餘力。容蘭芳表示，星展香港為配合數碼化發展，近年合共已經聘請了50名數據科學家和人工智能專家，協助完善公司數碼平台的大數據分析和機器學習能力，同時也參與了香港金管局的「金融科技人才培育計劃」，安排了各大院校學生在星展香港全職實習。
 

此外，星展香港鼓勵同事吸收數碼新知識，與公司發展同步。她稱公司與科技巨企合作，為星展香港的同事提供免費網上論壇和有資歷認證的免費網上課程，並劃出每個星期五的下午為自由時間，予同事利用這段時間投入數碼學習。
 

（資料由客戶提供）

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