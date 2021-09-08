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【汽車股】東風配售3,606萬股Stella股份　套現55億元

股市 09:38 2021/09/08

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【汽車股】東風配售3,606萬股Stella股份　套現55億元

東風集團 （0489） 公布，出售最多3,606萬股Stella普通股，總代價6.004億歐元（約55億港元），每股作價16.65歐元，交易預期於9月13日或前後完成。完成後，東風仍持有Stella股本4.5%股權。是次出售的收益擬用於支持公司主營業務發展。法國巴黎銀行為獨家全球協調人。

Stella是一家在荷蘭註冊的跨國汽車製造公司，提供從豪華、高檔和主流乘用車到皮卡車、SUV和輕型商用車，以及專門的移動、金融、零部件和服務品牌的全方位選擇。

今年1月16日，PEUGEOTS.A.（PSA）與菲亞特克賴斯勒汽車（FCA）合併為Stella，於合併日期，集團持有PSA約1億股，持股比例為11.24%，轉換為持有約1.75億股Stella股份，持股比例為5.62%。

根據經修訂的PSA股份回購協議，公司承諾於2022年12月31日或之前出售2,070萬股PSA股份，該等股份在適用與FCA合併的轉換比率後轉換為3,610萬股Stella普通股。而是次銷售目標股份乃基於前述PSA股份回購協議作出。

相關文章：【盈喜│汽車股】東風高開半成　料上半年淨利潤增長逾130%

【汽車股】東風5月銷量按年跌16%　產量跌23%

編輯：吳敏芳

港股 東風集團股份（00489） 汽車股 配售

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