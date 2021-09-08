【港股市況】恒生指數升至50天綫前暫見阻力　濠賭股造好、恒大破底穿發行價後倒升（不斷更新）

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【恒大3333】惠譽再降恒大評級 與穆迪看齊三個月三度下調恒大系評級
市場憂慮經濟放緩，道指跌269點，港股則靠穩高開，恒生指數開報26396點，升42點。恒生科技指數升0.6%，報6930點。騰訊 （00700） 升2%、快手 （01024） 再升3%；恒大 （03333） 跌近2%再破底見3.5元。
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即市走勢︰
【10：23】滙豐 （00005） 逆市跌1%，低見40.5元，拖低大市表現。
【10：19】創科 （00669） 股價逆市跌逾4%，低見165.2元。
【10：18】港股升幅進一步收窄至約100點。
【10：13】體育用品股個別發展，李寧 （02331） 逆市回吐3%，低見103.8元；特步 （01368） 、安踏 （02020） 升逾3%
【10：12】大市升至50天綫前暫見阻力，升幅收窄至約150點。
【10：10】HKTVmall母公司香港科技探索 （01137） 升4%，高見11.68元。8月份HKTVmall訂單總商品交易額按月升11.8%至6.33億元，平均每日訂單量為4.27萬張，均為HKTVmall歷來最高紀錄。
【HKTVmall】香港科技探索8月份GMV升12%至6.33億元創新高 日均訂單量4.27萬張
【10：07】大市升幅擴大至200點，報26560點，升206點；科指升0.6%，報6929點。
【10：05】恒大 （03333） 破底後最新倒升逾2%，高見3.65元；恒大物業 （06666） 升逾3%；恒大汽車 （00708） 跌7%。
【恒大3333】惠譽再降恒大評級 穆迪三個月三度下調恒大系評級 恒大企業家族評級降三級至「Ca」
【09：58】粤澳新通道青茂口岸今日開通，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升幅擴大至逾4%。
【09：57】小米 （01810） 股價逆市偏軟，跌0.4%，低見24.8元。
【小米1810】陳啟宗家族投資五源資本 轉移小米持股至合伙人、投資11年全身而退
【09：53】美團 （03690） 升幅擴大至逾3%，高見267元；騰訊 （00700） 升逾2%，高見529元。
【09：45】大市升幅擴大至百點，高見26524點，上試50天綫26571點。
【09：38】昨日急升的理文化工 （00769） ，股價今早再升逾16%，破頂高見9.39元。
【09：36】濠賭股上揚，藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升2%；美高梅 （02282） 升逾1%；永利 （01128） 升近2%；澳博 （00880） 升1%；新濠 （00220） 升逾2%。
【09：34】東風 （00489） 配售持有的逾6億歐元歐洲汽車公司股份，股價升逾1%，高見8.88元。
【汽車股】東風配售3,606萬股Stella股份 套現55億元
【09：33】富力 （02777） 跌逾1%，破底低見6.02元。
【09：32】思摩爾 （06969） 股價再升半成，早段高見45.6元。
【09：30】三愛健康 （01889） 達成所有復牌條件，股價今早復牌升一倍，高見0.19元。
【09：23】Bitcoin比特幣一度急跌至45000美元水平，最新報46844美元，火幣科技 （01611） 挫近一成；歐科雲鏈 （01499） 跌5%；美圖公司 （01357） 跌近3%。
【Bitcoin】比特幣曾瀉逾1成見4.5萬美元 薩爾瓦多趁機再買
【09：21】恒生指數開報26396點，升42點。恒生科技指數升0.6%，報6930點。騰訊 （00700） 升2%、快手 （01024） 再升3%；恒大 （03333） 跌近2%再破底見3.5元。
【09：13】期指開報26260點，升35點或0.1%。
【08：56】開拓藥業股東折讓逾6%配售500萬股 集資3.9億元
【08：36】恒指黑期跌約24點，報26308點；道指期貨跌4點，報35095點。
【07：45】港股ADR收報26384點，升31點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報40.82元，跌0.18元或0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報521.59元，升6.09元或1.2%。
【07：30】市場擔憂新冠變種毒加速傳播阻礙美國經濟增長，加上高盛與摩根士丹利相繼下調美國經濟增長預期，拖累道指中段一度挫逾300點，收跌269點，報35100點；標指跌15點，報4520點；納指升10點，報15374點。美滙指數升0.57%至92.562。
【開市9點半】回港易今放寬全國 零售股飆升；中銀稱倘恢復通關 港樓價或升1成
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責任編輯︰梁浩碩