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【港股市況】恒生指數升至50天綫前受阻　大市倒跌百點、濠賭股造好（不斷更新）

股市 11:50 2021/09/08

分享：

港股市況不斷更新

市場憂慮經濟放緩，道指跌269點，港股則靠穩高開，恒生指數開報26396點，升42點。恒生科技指數升0.6%，報6930點。騰訊 （00700） 升2%、快手 （01024） 再升3%；恒大 （03333） 跌近2%再破底見3.5元。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【11：50】摩通首予京東物流2618「增持」評級　物流行業中監管風險最小

【11：47】美團 （03690） 一度轉跌，低見257.4元，最新升0.3%，報258.2元。

【11：39】騰訊 （00700） 轉跌0.1%，大市跌幅擴大至150點，跌至26200點水平。

【11：36】金融股領跌，滙豐 （00005） 跌近1.5%，低見40.4元；友邦 （01299） 跌0.6%，低見94.35元。

【11：33】恒指跌100點，報26253點，科指跌0.7%，報6835點。

【11：32】上證半日升近0.1%；深證跌近0.1%；創業板指跌0.7%。

【11：25】恒指轉跌約20點，報26333點。

【11：24】港交所 （00388） 跌0.8%，回落至500元以下水平，報499元。

【11：22】大市最新於26400點水平爭持，報26390點升36點；科指轉跌0.1%，報6878點。

【11：21】bossini堡獅龍曾彈逾16%　與非凡體育訂立運動服贊助合作協議

【11：17】小米 （01810） 跌幅擴大至逾1%，報24.6元日內低位。

【11：10】安踏 （02020） 突抽升近6%，高見169.4元；特步 （01368） 升5%，高見14.38元；李寧 （02331） 跌幅收窄至逾1%。

【11：04】銀娛 （00027） 升幅擴大至6%，高見54.6元；金沙 （01928） 升逾4%，高見27.95元。

【11：02】大市升幅擴大至近100點，報26446點，升92點；科指升0.1%，報6896點。

【10：57】中油潔能 （01759） 飈升近9成，高見1.55元，成交70萬元。

【10：43】汽車股普遍下挫，長汽 （02333） 跌逾3%；廣汽 （02238） 跌逾4%；吉利 （00175） 跌0.7%；恒大汽車 （00708） 跌逾11%；比亞迪 （01211） 則升0.9%。

【10：36】粵澳新通道開通濠賭股急彈　金沙銀娛永利升逾5%

【10：35】恒指最新升約10點，報26364點。

【10：31】快手 （01024） 股價轉跌逾2%，回落至100元以下水平，報99.45元。

【10：23】滙豐 （00005） 逆市跌1%，低見40.5元，拖低大市表現。

【10：19】創科 （00669） 股價逆市跌逾4%，低見165.2元。

【10：18】港股升幅進一步收窄至約100點。

【10：13】體育用品股個別發展，李寧 （02331） 逆市回吐3%，低見103.8元；特步 （01368） 、安踏 （02020） 升逾3%

【10：12】大市升至50天綫前暫見阻力，升幅收窄至約150點。

【10：10】HKTVmall母公司香港科技探索  （01137） 升4%，高見11.68元。8月份HKTVmall訂單總商品交易額按月升11.8%至6.33億元，平均每日訂單量為4.27萬張，均為HKTVmall歷來最高紀錄。

【HKTVmall】香港科技探索8月份GMV升12%至6.33億元創新高　日均訂單量4.27萬張

【10：07】大市升幅擴大至200點，報26560點，升206點；科指升0.6%，報6929點。

【10：05】恒大 （03333） 破底後最新倒升逾2%，高見3.65元；恒大物業 （06666） 升逾3%；恒大汽車 （00708） 跌7%。

【恒大3333】惠譽再降恒大評級　穆迪三個月三度下調恒大系評級　恒大企業家族評級降三級至「Ca」

【09：58】粤澳新通道青茂口岸今日開通，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升幅擴大至逾4%。

【09：57】小米 （01810） 股價逆市偏軟，跌0.4%，低見24.8元。

【小米1810】陳啟宗家族投資五源資本　轉移小米持股至合伙人、投資11年全身而退

【09：53】美團 （03690） 升幅擴大至逾3%，高見267元；騰訊 （00700） 升逾2%，高見529元。

【09：45】大市升幅擴大至百點，高見26524點，上試50天綫26571點。

【09：38】昨日急升的理文化工 （00769） ，股價今早再升逾16%，破頂高見9.39元。

【09：36】濠賭股上揚，藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升2%；美高梅 （02282） 升逾1%；永利 （01128） 升近2%；澳博 （00880） 升1%；新濠 （00220） 升逾2%。

【09：34】東風 （00489） 配售持有的逾6億歐元歐洲汽車公司股份，股價升逾1%，高見8.88元。

【汽車股】東風配售3,606萬股Stella股份　套現55億元

【09：33】富力 （02777） 跌逾1%，破底低見6.02元。

【內房債務危機】富力美元債夜市急挫 債價退守50美元

【09：32】思摩爾 （06969） 股價再升半成，早段高見45.6元。

【09：30】三愛健康 （01889） 達成所有復牌條件，股價今早復牌升一倍，高見0.19元。

【09：23】Bitcoin比特幣一度急跌至45000美元水平，最新報46844美元，火幣科技 （01611） 挫近一成；歐科雲鏈 （01499） 跌5%；美圖公司 （01357） 跌近3%。

【Bitcoin】比特幣曾瀉逾1成見4.5萬美元 薩爾瓦多趁機再買

【09：21】恒生指數開報26396點，升42點。恒生科技指數升0.6%，報6930點。騰訊 （00700） 升2%、快手 （01024） 再升3%；恒大 （03333） 跌近2%再破底見3.5元。

【09：13】期指開報26260點，升35點或0.1%。

【08：56】開拓藥業股東折讓逾6%配售500萬股　集資3.9億元

【08：36】恒指黑期跌約24點，報26308點；道指期貨跌4點，報35095點。

【07：45】港股ADR收報26384點，升31點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報40.82元，跌0.18元或0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報521.59元，升6.09元或1.2%。

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【07：30】市場擔憂新冠變種毒加速傳播阻礙美國經濟增長，加上高盛與摩根士丹利相繼下調美國經濟增長預期，拖累道指中段一度挫逾300點，收跌269點，報35100點；標指跌15點，報4520點；納指升10點，報15374點。美滙指數升0.57%至92.562。

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【開市9點半】回港易今放寬全國　零售股飆升；中銀稱倘恢復通關　港樓價或升1成

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

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