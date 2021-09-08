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【港股市況】恒指黑期跌約24點　道指期貨跌4點（不斷更新）

股市 08:52 2021/09/08

分享：

港股市況不斷更新

市場憂慮經濟放緩，道指跌269點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約31點，恒指料開報26384點。滙豐 （00005） ADR折合報40.82元，跌0.18元或0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報521.59元，升6.09元或1.2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【08：36】恒指黑期跌約24點，報26308點；道指期貨跌4點，報35095點。

【07：45】港股ADR收報26384點，升31點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報40.82元，跌0.18元或0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報521.59元，升6.09元或1.2%。

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【07：30】市場擔憂新冠變種毒加速傳播阻礙美國經濟增長，加上高盛與摩根士丹利相繼下調美國經濟增長預期，拖累道指中段一度挫逾300點，收跌269點，報35100點；標指跌15點，報4520點；納指升10點，報15374點。美滙指數升0.57%至92.562。

    點擊圖片放大
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【開市9點半】回港易今放寬全國　零售股飆升；中銀稱倘恢復通關　港樓價或升1成

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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