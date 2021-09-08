【恒指夜期+ADR】港股ADR指數急插227點　騰訊ADR阿里美股低港3%　中概股全綫跌（不斷更新）

騰訊（00700）、網易（09999）等平台遭約談後，外資即採取沽貨避險模式，中概股外圍下跌，騰訊ADR失守510關，阿里巴巴美股低港5元，網易低港6%。教育股及滴滴亦急瀉。

不過，夜期僅跌百點水平，反而港股ADR指數已急插227點。

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【互聯網監管】交通部：督促網約車平台降低過高抽成 即日清退不合規司機

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 40.60 +0.4% 美團ADR 255.08 -2.3% 騰訊ADR 509.07 -2.9% 阿里巴巴美股 165.49 -3.2%

中概股急跌

蔚來汽車 38.28 -5.7% 小鵬汽車 39.3 -5.9% 達達 24.8 -6.1% 好未來 5.34 -6.8% 高途 2.95 -10.1% 滴滴 8.81 -9.0%

北水吸資縮至7.4億元，加倉騰訊 （00700） 近12億元、潤電 （00836） 近3億元；小米集團 （01810） 錄淨流出3.4億元。南水則淨走16.2億，結束連續12日吸資。科技股撐市，騰訊及美團 （03690） 逆市升逾1%，但難阻恒指倒跌32點，收報26320點，成交近1522億元。夜期升72點，低水36點。

北水資金流向：

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即市走勢︰

【23：19】夜期僅跌百點水平，反而港股ADR指數已急插227點。

【22：34】夜期跌71點

【21：55】夜期跌25點

【20：28】夜期升68點

【18：39】夜期升72點，報26285點，低水36點。

【18：38】北水吸資縮至7.4億元，加倉騰訊 （00700） 近12億元、潤電 （00836） 近3億元；小米集團 （01810） 錄淨流出3.4億元。

【16：10】恒生指數收報26320點，跌32點，成交近1522億元。恒生科技指數跌0.2%，報6871點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 逆市升逾1%撐市；濠賭股造好銀娛 （00027） 升近半成，恒大 （03333） 破底後倒升近4%。

【16：05】傳字節跳動年內IPO無望 正與銀行商討貸款最多388億

【16：00】恒生指數U盤前跌90點，報26262點。

【15：44】堡獅龍 （00592） 升幅擴大至逾兩成，高見0.76元，成交3780.9萬元。

【15：30】萬洲 （00288） 跌逾5%，報5.71元日內低位。

【15：24】生物製藥公司岸邁生物傳明年來港上市 集資至少15億 鄭志剛有份投資

【15：15】李寧 （02331） 尾市跌半成，低見101.7元。

【15：07】港股尾市跌百點，恒指跌約110點，報26242點；科指跌0.7%，報6838點。

【15：00】上證跌0.04%；深證跌0.1%；創業板指跌近1%。

【14：41】內媒引述深圳銀保監：平穩有序推動理財通落地

【14：29】大市收窄上落，續跌約50點；科指跌0.4%，報6859點。

【14：18】李寧 （02331） 回吐幅度擴大至逾4%，低見102.8元。

【14：15】恒大 （03333） 升幅曾擴大至5%，高見3.75元。

【14：14】百家淘客 （08287） 瀉近六成，低見0.095元，成交1089萬元。

【13：52】騰訊抖音母企再牽爭拗 字節跳動副總裁李亮：騰訊用影響力介入公權力

【13：29】京東 （09618） 最新逆市升逾2%，高見324.8元。

【13：26】大市跌幅收窄至50點，報26303點；科指跌0.3%，報6868點。

【13：24】綠色電力交易試點啟動會昨日在北京召開，中國電力 （02380） 升逾6%；潤電 （00836） 升近3%；華能國電 （00902） 升近2%；龍源電力 （00916） 升逾6%，破頂高見17.64元。

【13：20】中國恒大 （03333） 午後升近3%，高見3.68元；恒大物業 （6666） 升1%；恒大汽車 （00708） 跌11%。

【13：16】ATM逆市靠穩，阿里巴巴 （09988） 升0.2%；騰訊 （00700） 升0.5%；美團 （03690） 升0.9%。

【13：03】小米 （01810） 午後跌幅擴至2.6%，低見24.35元，成交近16億元。

【13：01】中鋁 （02600） 股價再升半成，高見6.49元破頂。

【13：00】港股午後初段跌約100點，報26253點；科指跌0.8%，報6832點。

【12：45】恒指黑期跌約159點，報26173點。

【12：30】林鄭月娥：深圳市政府下月將在港發離岸人民幣債券

【12：00】恒生指數半日倒跌136點，報26217點，成交870億元。恒生科技指數跌0.9%，報6825點。快手 （01024） 回吐3%；小米 （01810） 跌逾2%；恒大 （03333） 破底後回穩升0.8%；濠賭股造好，銀娛 （00027） 升逾4%。

【11：50】摩通首予京東物流2618「增持」評級 物流行業中監管風險最小

【11：47】美團 （03690） 一度轉跌，低見257.4元，最新升0.3%，報258.2元。

【11：39】騰訊 （00700） 轉跌0.1%，大市跌幅擴大至150點，跌至26200點水平。

【11：36】金融股領跌，滙豐 （00005） 跌近1.5%，低見40.4元；友邦 （01299） 跌0.6%，低見94.35元。

【11：33】恒指跌100點，報26253點，科指跌0.7%，報6835點。

【11：32】上證半日升近0.1%；深證跌近0.1%；創業板指跌0.7%。

【11：25】恒指轉跌約20點，報26333點。

【11：24】港交所 （00388） 跌0.8%，回落至500元以下水平，報499元。

【11：22】大市最新於26400點水平爭持，報26390點升36點；科指轉跌0.1%，報6878點。

【11：21】bossini堡獅龍曾彈逾16% 與非凡體育訂立運動服贊助合作協議

【11：17】小米 （01810） 跌幅擴大至逾1%，報24.6元日內低位。

【11：10】安踏 （02020） 突抽升近6%，高見169.4元；特步 （01368） 升5%，高見14.38元；李寧 （02331） 跌幅收窄至逾1%。

【11：04】銀娛 （00027） 升幅擴大至6%，高見54.6元；金沙 （01928） 升逾4%，高見27.95元。

【11：02】大市升幅擴大至近100點，報26446點，升92點；科指升0.1%，報6896點。

【10：57】中油潔能 （01759） 飈升近9成，高見1.55元，成交70萬元。

【10：43】汽車股普遍下挫，長汽 （02333） 跌逾3%；廣汽 （02238） 跌逾4%；吉利 （00175） 跌0.7%；恒大汽車 （00708） 跌逾11%；比亞迪 （01211） 則升0.9%。

【10：36】粵澳新通道開通濠賭股急彈 金沙銀娛永利升逾5%

【10：35】恒指最新升約10點，報26364點。

【10：31】快手 （01024） 股價轉跌逾2%，回落至100元以下水平，報99.45元。

【10：23】滙豐 （00005） 逆市跌1%，低見40.5元，拖低大市表現。

【10：19】創科 （00669） 股價逆市跌逾4%，低見165.2元。

【10：18】港股升幅進一步收窄至約100點。

【10：13】體育用品股個別發展，李寧 （02331） 逆市回吐3%，低見103.8元；特步 （01368） 、安踏 （02020） 升逾3%

【10：12】大市升至50天綫前暫見阻力，升幅收窄至約150點。

【10：10】HKTVmall母公司香港科技探索 （01137） 升4%，高見11.68元。8月份HKTVmall訂單總商品交易額按月升11.8%至6.33億元，平均每日訂單量為4.27萬張，均為HKTVmall歷來最高紀錄。

【HKTVmall】香港科技探索8月份GMV升12%至6.33億元創新高 日均訂單量4.27萬張

【10：07】大市升幅擴大至200點，報26560點，升206點；科指升0.6%，報6929點。

【10：05】恒大 （03333） 破底後最新倒升逾2%，高見3.65元；恒大物業 （06666） 升逾3%；恒大汽車 （00708） 跌7%。

【恒大3333】惠譽再降恒大評級 穆迪三個月三度下調恒大系評級 恒大企業家族評級降三級至「Ca」

【09：58】粤澳新通道青茂口岸今日開通，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升幅擴大至逾4%。

【09：57】小米 （01810） 股價逆市偏軟，跌0.4%，低見24.8元。

【小米1810】陳啟宗家族投資五源資本 轉移小米持股至合伙人、投資11年全身而退

【09：53】美團 （03690） 升幅擴大至逾3%，高見267元；騰訊 （00700） 升逾2%，高見529元。

【09：45】大市升幅擴大至百點，高見26524點，上試50天綫26571點。

【09：38】昨日急升的理文化工 （00769） ，股價今早再升逾16%，破頂高見9.39元。

【09：36】濠賭股上揚，藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升2%；美高梅 （02282） 升逾1%；永利 （01128） 升近2%；澳博 （00880） 升1%；新濠 （00220） 升逾2%。

【09：34】東風 （00489） 配售持有的逾6億歐元歐洲汽車公司股份，股價升逾1%，高見8.88元。

【汽車股】東風配售3,606萬股Stella股份 套現55億元

【09：33】富力 （02777） 跌逾1%，破底低見6.02元。

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【09：32】思摩爾 （06969） 股價再升半成，早段高見45.6元。

【09：30】三愛健康 （01889） 達成所有復牌條件，股價今早復牌升一倍，高見0.19元。

【09：23】Bitcoin比特幣一度急跌至45000美元水平，最新報46844美元，火幣科技 （01611） 挫近一成；歐科雲鏈 （01499） 跌5%；美圖公司 （01357） 跌近3%。

【Bitcoin】比特幣曾瀉逾1成見4.5萬美元 薩爾瓦多趁機再買

【09：21】恒生指數開報26396點，升42點。恒生科技指數升0.6%，報6930點。騰訊 （00700） 升2%、快手 （01024） 再升3%；恒大 （03333） 跌近2%再破底見3.5元。

【09：13】期指開報26260點，升35點或0.1%。

【08：56】開拓藥業股東折讓逾6%配售500萬股 集資3.9億元

【08：36】恒指黑期跌約24點，報26308點；道指期貨跌4點，報35095點。

【07：45】港股ADR收報26384點，升31點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報40.82元，跌0.18元或0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報521.59元，升6.09元或1.2%。

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【07：30】市場擔憂新冠變種毒加速傳播阻礙美國經濟增長，加上高盛與摩根士丹利相繼下調美國經濟增長預期，拖累道指中段一度挫逾300點，收跌269點，報35100點；標指跌15點，報4520點；納指升10點，報15374點。美滙指數升0.57%至92.562。

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【開市9點半】回港易今放寬全國 零售股飆升；中銀稱倘恢復通關 港樓價或升1成

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩