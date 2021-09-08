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【蘋果發布會】蘋果秋季發布會9月14日舉行、股價續破頂　除iPhone 13外還有甚麼新產品？

股市 08:07 2021/09/08

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【蘋果發布會】蘋果秋季發布會9月14日舉行、股價續破頂　除iPhone 13外還有甚麼新產品？

蘋果（美︰AAPL）將於太平洋時間9月14日早上10時（香港時間9月15日凌晨1時）舉行秋季發布會。報道指，蘋果正準備推出四款新iPhone及更大屏幕的Apple Watch，另外還有改版入門級AirPods耳機及新款MacBook Pro。今個秋季產品季對蘋果十分重要，分析師預計，蘋果將在這季度產生1200億美元收入，創紀錄新高。

蘋果股價續破頂，收報156.69美元，升1.6%。

iPhone 13

  • 新iPhone預計將有5.4吋、6.1吋和6.7吋版本。
  • 相機升級，如推出視頻版人像模式，支持更高質量的ProRes視頻拍攝分辨率，以及更先進的濾鏡系統。
  • 新iPhone包括有更快的A15處理器，更小的「劉海」及更快的刷新頻率。

【iPhone13】蘋果新iPhone相機傳將大升級　新增影片版人像模式等3大功能

【iPhone 13】Wedbush︰蘋果iPhone 13配有1TB版　首批訂單將達9000萬部

Apple Watch Series 7

  • 新款Apple Watch預計將重新設計，新款邊緣及顯示屏會更平坦，屏幕尺寸大幅增加。
  • 表殼將提高至41mm及45mm。
  • 採用更快的處理器及更新的無線技術。
  • 早前報道指新款Apple Watch面臨生產障礙，或導致供應短缺。

【蘋果發布會】蘋果新Apple Watch設計複雜　傳生產出問題要推遲　

AirPods 3

  • 新款AirPods預計與AirPods Pro相似，但沒有消除噪音功能。

iPad

  • 預計推出兩款新iPad，第一款是基本款iPad升級版，採用更快的處理器及更薄的設計。
  • 另一款iPad是自2012年iPad mini以來最大的一次改造，將配置更大屏幕及更薄的邊框。

MacBook Pro

  • 預計新MacBook Pro邊緣更平坦，取消鍵盤上的觸摸條。
  • 提供MagSafe磁吸充電。

不過要留意的是，蘋果通常會在秋季舉行多次發布會，因此並非所有新品於下周發布會面世。蘋果去年在兩個月裡，便舉辦了三場發布會。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone 13 AirPods MacBook iPad Apple Watch Apple

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