【蘋果發布會】蘋果秋季發布會9月14日舉行、股價續破頂　除iPhone 13外還有甚麼新產品？

上一篇文章
【港股市況】恒指黑期跌約24點 道指期貨跌4點（不斷更新）
蘋果（美︰AAPL）將於太平洋時間9月14日早上10時（香港時間9月15日凌晨1時）舉行秋季發布會。報道指，蘋果正準備推出四款新iPhone及更大屏幕的Apple Watch，另外還有改版入門級AirPods耳機及新款MacBook Pro。今個秋季產品季對蘋果十分重要，分析師預計，蘋果將在這季度產生1200億美元收入，創紀錄新高。
蘋果股價續破頂，收報156.69美元，升1.6%。
iPhone 13
【iPhone13】蘋果新iPhone相機傳將大升級 新增影片版人像模式等3大功能
【iPhone 13】Wedbush︰蘋果iPhone 13配有1TB版 首批訂單將達9000萬部
Apple Watch Series 7
【蘋果發布會】蘋果新Apple Watch設計複雜 傳生產出問題要推遲
AirPods 3
iPad
MacBook Pro
不過要留意的是，蘋果通常會在秋季舉行多次發布會，因此並非所有新品於下周發布會面世。蘋果去年在兩個月裡，便舉辦了三場發布會。
想第一時間知道有冇中獎成為觀塘凱滙業主？立即下載《香港經濟 日報》App，唔使等，9月8日中午12時手機即時通知：【下載】
一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結
責任編輯︰梁浩碩