▲ 【蘋果發布會】蘋果秋季發布會9月14日舉行、股價續破頂 除iPhone 13外還有甚麼新產品？

蘋果（美︰AAPL）將於太平洋時間9月14日早上10時（香港時間9月15日凌晨1時）舉行秋季發布會。報道指，蘋果正準備推出四款新iPhone及更大屏幕的Apple Watch，另外還有改版入門級AirPods耳機及新款MacBook Pro。今個秋季產品季對蘋果十分重要，分析師預計，蘋果將在這季度產生1200億美元收入，創紀錄新高。

蘋果股價續破頂，收報156.69美元，升1.6%。

iPhone 13

新iPhone預計將有5.4吋、6.1吋和6.7吋版本。

相機升級，如推出視頻版人像模式，支持更高質量的ProRes視頻拍攝分辨率，以及更先進的濾鏡系統。

新iPhone包括有更快的A15處理器，更小的「劉海」及更快的刷新頻率。

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Apple Watch Series 7

新款Apple Watch預計將重新設計，新款邊緣及顯示屏會更平坦，屏幕尺寸大幅增加。

表殼將提高至41mm及45mm。

採用更快的處理器及更新的無線技術。

早前報道指新款Apple Watch面臨生產障礙，或導致供應短缺。

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AirPods 3

新款AirPods預計與AirPods Pro相似，但沒有消除噪音功能。

iPad

預計推出兩款新iPad，第一款是基本款iPad升級版，採用更快的處理器及更薄的設計。

另一款iPad是自2012年iPad mini以來最大的一次改造，將配置更大屏幕及更薄的邊框。

MacBook Pro

預計新MacBook Pro邊緣更平坦，取消鍵盤上的觸摸條。

提供MagSafe磁吸充電。

不過要留意的是，蘋果通常會在秋季舉行多次發布會，因此並非所有新品於下周發布會面世。蘋果去年在兩個月裡，便舉辦了三場發布會。

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責任編輯︰梁浩碩