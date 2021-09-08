【京東旗下】達達集團季度收入按年升11.5%　股價盤後跌逾4%

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京東 （09618） 旗下內地即時零售和配送平台達達集團（美︰DADA）公布季績，達達季度收入14.7億元人民幣，按年增長11.5%，淨虧損6.4億元人民幣，較去年同期淨虧損6.2億元人民幣有所收窄，每股虧損0.67元人民幣。達達集團盤後跌逾4%，報25.28美元。
達達快送收入爲5.94億元人民幣，按年跌29%；京東到家服務收入爲8.81億元人民幣，按年升81.3%。
截至6月底止12月個月，京東到家平台總交易額（GMV）達323億元人民幣，按年增長76.7%。活躍消費者數量為5130萬，去年同期為3230萬。
達達集團預計，第三季收入為16.3億至16.8億元人民幣。
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責任編輯︰梁浩碩