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【ET財經早點1分鐘】比特幣1小時暴瀉1成 蘋果發布會前再創新高

股市 07:00 2021/09/08

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蘋果將召開秋季發布會，日期為香港時間9月15日凌晨1時，市場憧憬將發布iPhone 13， 蘋果股價再創新高，收市升近2%。

*預告：今早9時-》【ET開市直擊】港股試衝50天綫 尚欠哪一把寶劍？嘉賓唐牛（歡迎留言問股）*

道指跌269點 美滙美債息齊升

道指跌269點，市場解讀是憂慮Delta變種病毒影響經濟復甦。不過，滙市債市亦見異動，債息升見1.385厘，美滙指數亦升穿92.5關，顯示資金正湧入美國市場。

比特幣1小時暴瀉1成

薩爾瓦多將比特幣列為法定貨幣的首日，比特幣在昨晚10時開始急瀉，1小時內一度暴瀉1成，日內高低變幅達兩成，或顯示投資者急速獲利。

薩爾瓦多首批已購買400個比特幣，在比特幣大跌後，再買多150個。有傳媒報道，薩爾瓦多麥當勞已開始接受比特幣支付。

市場關注若薩爾瓦多的試驗成功，其他國家可能仿效。不過，俄羅斯已經表明，未準備承認比特幣，認為只會損害金融系統，目前無任何理由這樣做。

騰訊 （00700） ADR升越520關 夜期升101點

恒指夜期方面，在騰訊ADR造好帶動下，夜期升101點。騰訊ADR升越520關，較港收市價高1%。

**重溫上日《ET開市直擊》**

欄名 : ET財經早點1分鐘

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經濟 iPhone 13 薩爾瓦多 美滙 ADR 恒指夜期 指數 美滙指數 恒生指數 比特幣

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