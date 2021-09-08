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【ET開市直擊】港股試衝50天綫 尚欠哪一把寶劍？（歡迎留言問股）

股市 07:15 2021/09/08

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港股連日造好，恒生指數收復二萬六千點關後，上日收報26353點，上望50天綫（約 26621點）。要突破此關，需要哪把寶劍助攻？北水吸資增加又有何啟示？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你拆局，做好開市準備！

有股票疑難，歡迎WhatsApp（WhatsApp留言問股）96133819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

登入HKET「財經台

*今早7時《ET財經早點1分鐘》--》比特幣1小時暴瀉1成 蘋果發布會前再創新高

*重溫上日《ET開市直擊》*

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　基建、水泥股分析
00：42 - 美股休市　歐股上揚
01：50 - 港股上日市況速覽＋北水盤路
03：09 - 恒指重上二萬六　港股可看高一線？
05：18 - 內地水泥漲價　水泥股前景俏？
06：19 - 股票分析：海螺水泥  （00914）  買賣策略
07：44 - 股票分析：華潤水泥  （01313）  買賣策略
10：16 - 幾內亞軍事政變　推升鋁價
11：20 - 股票分析：俄鋁  （00486）  股價走勢分析
14：34 - 吉野家母企合興  （00047）  私有化分析
21：40 - 港股開市前市況速報
23：14 - ET個股推介：三一國際  （0631）  
24：18 - 股票分析：金隅國際  （02009）  股價走勢分析
25：54 - 基建股分析：中車時代  （03898）  、中聯重科  （01157）  股價走勢分析
29：07 - 股票分析：藥明巨諾  （02126）  股價走勢分析
30：50 - 股票分析：光大環境  （00257）  股價走勢分析
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34：14 - 港股開市後市況速報
35：58 - 股票分析：贛鋒鋰業  （01772）  股價走勢分析
38：24 - 股票分析：東岳  （00189）  股價走勢分析
40：22 - 股票分析：新地  （00016）  股價走勢分析
41：28 - 股票分析：新創建  （00659）  股價走勢分析
43：00 - 股票分析：廣汽  （02238）  股價走勢分析
44：28 - 股票分析：海螺水泥  （00914）  股價走勢分析
45：43 - 股票分析：中廣核電力  （01816）  股價走勢分析
46：28 - 前景發展計劃　香港上市公司哪些可受惠
50：07 - 港股開市後早段市況速報
51：31 - 財經日誌提提你

 

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