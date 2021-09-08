  • 29°C
香港時間 : 2021908日 (三) 08:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數碼轉型】中小企如何在後疫時代加快轉型及早突圍？

商業 08:30 2021/09/08

分享：

中小企資源較少，在疫情下受到的衝擊比大企高；亦因為負擔較細，若懂得轉型，轉身可能比大企快。(資料圖片)

面對疫情，中小企首當其衝受到嚴重影響，但當中亦有轉身夠快的，反而發展得比疫前還要好，尤其及時開展、加快網上銷售的中小企，成功機會更高。

【來港易】「來港易」計劃將於9月15日生效　港企對短期「帶動生意」期望不高

【經濟前景】跨境往來受阻成企業挑戰　香港總商會上調全年經濟增長預測至6.3%

消費模式不會「回到過去」
Facebook大中華區總裁梁幼莓接受專訪時表示，不少中小企都明白要改變策略，都願意拓展網銷。「但不知從何入手，由實體轉變至網上時，如何轉變營運模式，包括建立網站、處理物流及支付方式等。同時，亦面對人手不足或未能善用科技工具的挑戰。」

梁幼莓舉例指，一間在沙田的實體玩具店，本設有名為「我100分益智玩具專門店」專頁，在疫情下為了繼續做生意，專頁上的活動變得更活躍，透過直播與小朋友、甚至是長者玩益智玩具，增加網民對益智玩具的了解，成功提升銷售量。

Facebook大中華區總裁梁幼莓表示，中小企在網上平台進行推廣時最忌「貪心」，不要奢望一次過滿足幾個要求。(黃建輝攝 )

事實上，大多中小企都明白要轉型、要發展網上業務，甚至都明白「回不到過去」。「消費模式已改變，不容忽視。以前出外Window Shopping，現在透過手機不斷loop，合適的就直接購買。」梁幼莓指出，愈來愈多消費者直接透過如WhatsApp、Message等即時通訊平台購買，連品牌的官網也沒有去。「相信未來的購物類型可能會變，但消費模式不會改變。明天可能會繼續去實體店購物，但也必定會繼續上網瀏覽。」

【ESG】實施減碳行動　ING發表亞洲淨零碳研究報告 碳中和有什麼好處？

【航運業】全球航運訂單量持續增加　美國塞港情況可能延至2022年

網店成本不一定低  惟應變更快
過去一段時間，已有不少中小企只經營網上平台，不設實體店，貪其門檻較低。梁幼莓坦言，網店經營成不是絶對比實體店低，但投資成本就一定放在不同的範疇上。「相對上，面對變化多端的市場，網店應變一定比實體店快。」簡單而言是更快得悉投資回報，繼而調整策略。但若租實體店，要幾個月觀察、試驗，才得悉準確的人流及銷售數據。

對於有中小企表示面對網站的分析報表上的數字，也是丈八金剛摸不著頭腦。梁幼莓建議，中小企每次進行推廣時要目標清楚、集中，想增加品牌知名度、谷銷售還是獲取新客戶。「不要同時拋3個球，最後3個球也可能會掉在地上。」這樣看分析報表時，也更易理解。

Facebook X 貿發局推Boost with Facebook
Facebook 早於6月尾與香港貿易發展局（香港貿發局）及來自其他行業夥伴如香港美國商會、香港青年協會、PayPal Hong Kong、SHOPLINE HK、香港電視網絡有限公司及FedEx Express合作，推出「Boost with Facebook」，協助中小型企業於數碼時代發展及轉型，包括網上營運轉型、營銷、與客戶互動的技巧等。

當中包括Boost with Facebook Leaders Network，增加中小企老闆的人脈關係，互相取經分享成功經驗。「成功的營運方式需要經過不斷嘗試及調整。」只要有營運FB專頁或WhatsApp Message平台的中小企，也可參加，7月至12月期間佰舉行Facebook節日網上市集，讓參與活動的中小企有機會展示其產品、服務。

本報記者：梁巧恩

相關文章

【人工智能】Facebook AI系統出錯　誤將黑人標記為靈長類動物
2021/09/06
【人工智能】Facebook AI系統出錯　誤將黑人標記為靈長類動物
【AR眼鏡】Facebook研究項目「Project Aria」終有消息！　智能眼鏡現身FCC文件
2021/08/27
【AR眼鏡】Facebook研究項目「Project Aria」終有消息！　智能眼鏡現身FCC文件
【TikTok】跟隨Facebook、Snapchat步伐？　TikTok推AR擴增實境開發平台
2021/08/25
【TikTok】跟隨Facebook、Snapchat步伐？　TikTok推AR擴增實境開發平台
Facebook新報告　揭用戶「最常瀏覽」內容
2021/08/19
Facebook新報告　揭用戶「最常瀏覽」內容

你可能感興趣

【人工智能】Facebook AI系統出錯　誤將黑人標記為靈長類動物
17:45 2021/09/06
【人工智能】Facebook AI系統出錯　誤將黑人標記為靈長類動物
【AR眼鏡】Facebook研究項目「Project Aria」終有消息！　智能眼鏡現身FCC文件
14:00 2021/08/27
【AR眼鏡】Facebook研究項目「Project Aria」終有消息！　智能眼鏡現身FCC文件
【TikTok】跟隨Facebook、Snapchat步伐？　TikTok推AR擴增實境開發平台
12:45 2021/08/25
【TikTok】跟隨Facebook、Snapchat步伐？　TikTok推AR擴增實境開發平台
香港貿易發展局 疫情 數碼轉型 銷售 發展局 香港貿發局 玩具 市集 香港 商會

下一篇文章

【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫下商機】咖啡店單靠打卡難生存　本地品牌如何迎戰？
【疫下商機】咖啡店單靠打卡難生存　本地品牌如何迎戰？
【尚氣】《尚氣》周末全球錄近10億票房　惟中國上映仍無期
【尚氣】《尚氣》周末全球錄近10億票房　惟中國上映仍無期
【喜茶】喜茶錯將道具茶賣顧客　卻答不到道具製造成份
【喜茶】喜茶錯將道具茶賣顧客　卻答不到道具製造成份
【MIRROR商機】CASETiFY送產品給姜濤　接逾百個新客查詢（多圖）
【MIRROR商機】CASETiFY送產品給姜濤　接逾百個新客查詢（多圖）
【珍品拍賣】香港公開展出拿破崙雙角帽　及後將轉往倫敦拍賣
【珍品拍賣】香港公開展出拿破崙雙角帽　及後將轉往倫敦拍賣
【航運業】全球航運訂單量持續增加　美國塞港情況可能延至2022年
【航運業】全球航運訂單量持續增加　美國塞港情況可能延至2022年