【數碼轉型】中小企如何在後疫時代加快轉型及早突圍？

▲ 中小企資源較少,在疫情下受到的衝擊比大企高;亦因為負擔較細,若懂得轉型,轉身可能比大企快。(資料圖片)

面對疫情,中小企首當其衝受到嚴重影響,但當中亦有轉身夠快的,反而發展得比疫前還要好,尤其及時開展、加快網上銷售的中小企,成功機會更高。



消費模式不會「回到過去」

Facebook大中華區總裁梁幼莓接受專訪時表示,不少中小企都明白要改變策略,都願意拓展網銷。「但不知從何入手,由實體轉變至網上時,如何轉變營運模式,包括建立網站、處理物流及支付方式等。同時,亦面對人手不足或未能善用科技工具的挑戰。」

梁幼莓舉例指,一間在沙田的實體玩具店,本設有名為「我100分益智玩具專門店」專頁,在疫情下為了繼續做生意,專頁上的活動變得更活躍,透過直播與小朋友、甚至是長者玩益智玩具,增加網民對益智玩具的了解,成功提升銷售量。

▲ Facebook大中華區總裁梁幼莓表示,中小企在網上平台進行推廣時最忌「貪心」,不要奢望一次過滿足幾個要求。(黃建輝攝 )

事實上,大多中小企都明白要轉型、要發展網上業務,甚至都明白「回不到過去」。「消費模式已改變,不容忽視。以前出外Window Shopping,現在透過手機不斷loop,合適的就直接購買。」梁幼莓指出,愈來愈多消費者直接透過如WhatsApp、Message等即時通訊平台購買,連品牌的官網也沒有去。「相信未來的購物類型可能會變,但消費模式不會改變。明天可能會繼續去實體店購物,但也必定會繼續上網瀏覽。」



網店成本不一定低 惟應變更快

過去一段時間,已有不少中小企只經營網上平台,不設實體店,貪其門檻較低。梁幼莓坦言,網店經營成不是絶對比實體店低,但投資成本就一定放在不同的範疇上。「相對上,面對變化多端的市場,網店應變一定比實體店快。」簡單而言是更快得悉投資回報,繼而調整策略。但若租實體店,要幾個月觀察、試驗,才得悉準確的人流及銷售數據。

對於有中小企表示面對網站的分析報表上的數字,也是丈八金剛摸不著頭腦。梁幼莓建議,中小企每次進行推廣時要目標清楚、集中,想增加品牌知名度、谷銷售還是獲取新客戶。「不要同時拋3個球,最後3個球也可能會掉在地上。」這樣看分析報表時,也更易理解。

Facebook X 貿發局推Boost with Facebook

Facebook 早於6月尾與香港貿易發展局(香港貿發局)及來自其他行業夥伴如香港美國商會、香港青年協會、PayPal Hong Kong、SHOPLINE HK、香港電視網絡有限公司及FedEx Express合作,推出「Boost with Facebook」,協助中小型企業於數碼時代發展及轉型,包括網上營運轉型、營銷、與客戶互動的技巧等。



當中包括Boost with Facebook Leaders Network,增加中小企老闆的人脈關係,互相取經分享成功經驗。「成功的營運方式需要經過不斷嘗試及調整。」只要有營運FB專頁或WhatsApp Message平台的中小企,也可參加,7月至12月期間佰舉行Facebook節日網上市集,讓參與活動的中小企有機會展示其產品、服務。



