【開市9點半】回港易今放寬全國　零售股飆升；中銀稱倘恢復通關　港樓價或升1成

（1）特首林鄭月娥指，9月15日起，將容許非港人以「來港易」計劃免檢疫來港；今日（8日）凌晨起，「回港易」會由只限廣東省與澳門地區，全面恢復至全國地區。消息刺激多隻零售股反彈，莎莎國際 （00178） 全日急漲超過10%。

【香港通關】回港易凌晨放寬至全國 非香港居民9.15起可申「來港易」、初期每日限2000人

即睇開市9點半重點：

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（2）中銀預期今年稍後樓價會持續上揚，全年升幅介乎5%至10%。倘恢復通關，相信本港樓價升幅可以挨近10%的上限。

【本港樓市】中銀：若中港恢復通關 香港今年樓價或可升一成

（3）索羅斯（George Soros）批評貝萊德投資中國是「悲劇性的錯誤」，官媒環球時報反擊，直指索羅斯為「全球經濟恐怖分子」。

【索羅斯】環球時報批索羅斯是全球經濟恐怖分子 「用非常惡毒的語言非議中國這一輪市場監管」

索羅斯批貝萊德投資中國屬「悲劇性錯誤」 共同富裕非好兆頭（附短片）

（4）監管機構昨放暖風。

【互聯網監管】中銀保監︰網絡平台企業有序落實整改

（5）國際及中資評級機構將中國恒大 （03333） 連還降級。

【恒大3333】恒大地產債券再急跌20% 穆迪三個月三度下調恒大系評級 恒大企業家族評級降三級至「Ca」

（6）內房收息點樣揀？投行統計，最高預測股息率內房達17.7厘。

【高息股攻略】內房股最高預測股息率17.7厘 安全之選如何揀？（附表）

（7）小米 （01810） 最早期投資者五源資本（前稱晨興資本）全身而退。

【小米1810】陳啟宗家族投資五源資本 轉移小米持股至合伙人、投資11年全身而退

（8）HKTVmall母公司香港科技探索 （01137） 公布，8月GMV及每日訂單量創紀錄新高。

【HKTVmall】香港科技探索8月份GMV升12%至6.33億元創新高 日均訂單量4.27萬張

（9）英偉達Nvidia（美：NVDA）正準備本周申請交易的監管許可，但可能出現暗湧。

【芯片大戰】Nvidia收購Arm交易或面臨歐盟反對

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊