陽光房託去年度可分派收入跌6% 看好來港易措施推動商場人流

在本港多區經營寫字樓及商場的陽光房託(00435)宣布全年業績。截至今年6月止年度除稅後虧損2.34億元，對比去年同期除稅後虧損7.51億元；年度可分派收入4.38億元，按年跌6.1％；每基金單位末期分派13.1仙，連同中期分派12.5仙，全年派發25.6仙，按年下跌4.5％。基金派息比率為97.5％。

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期內，陽光房託收益7.99億元，按年跌6.5％。物業收入淨額6.4億元，按年跌6.6％。寫字樓和商場出租率分別為92.4%和93.7%，兩者續租租金亦分別下跌5.3%和7.2%。

陽光房託投資及投資者關係總監葉美鈴於電話會議上表示，去年下半年旗下商場人流不是很理想，但從今年頭開始，隨著疫情受控和接種疫苗，市民開始回到商場購物，今年首數月對比去年低位有正增長，現時該增長趨勢更為明顯。租戶銷售額因應不同行業而有不同影響，零食及雜貨等民生相關飲食類消費則錄增長，而化妝品及參茸海味等服務類則受到旅客減少而有較大影響。

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對於港府宣布適用於內地和澳門的非香港居民的來港易計劃，將於本月中正式推出，她表示，旗下上水中心購物商場與深圳距離較近，根據調查顯示，當中自由行旅客消費亦佔有一定比例，相信上述舉措將有助該商場的人流及租戶銷售額。她補充，未來該基金會在熟悉範圍內尋找合適的投資機會，包括工廈改建及收購不同物業類型等。

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