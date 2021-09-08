【蘋果發布會】蘋果揭盅　秋季發布會下周三凌晨舉行

▲ 蘋果揭盅 秋季發布會下周三凌晨舉行

各位果迷期待已久的蘋果（Apple）秋季發布會終於要來了！蘋果宣布，秋季發布會將於太平洋時間9月14日早上10時（香港時間9月15日凌晨1時）舉行。綜合至今的市場消息，蘋果發表會上可能公布多款新品，包括iPhone 13、Apple Watch Series 7，以及真無線耳機AirPods 3。

【無綫充電】蘋果新款MagSafe充電器通過FCC認證 有機會與iPhone 13一同亮相

【衛星通話】iPhone 13新衛星通訊功能 或僅限於特定地區使用

蘋果正式公布今年秋季發布會，將於香港時間下周三（15日）凌晨舉行。綜合多個外媒報道指，預計iPhone 13系列將會成為蘋果率先發布的新品。據爆料傳聞指，iPhone 13系列有望延續iPhone 12系列4款機型設計，分別是雙鏡頭的5.4吋iPhone 13 mini、6.1吋iPhone 13、三鏡頭的6.1吋iPhone 13 Pro以及6.7吋iPhone 13 Pro Max。

▲ （蘋果官方圖片）

除了iPhone 13系列之外，有傳蘋果將會使用與去年類似的發布方式，在這個秋季分批發布AirPods 3、Apple Watch Series 7、iPad mini 6、新款MacBook Pro等各種新品。外媒指，蘋果將會在10月帶來iPad產品線的系列新品，包括：iPad 9、iPad mini 6，以及新一代的Apple Pencil 3。

到底蘋果的新品真身會是如何？各位果迷等多一星期，就可以等到蘋果在發布會上正式公布！

2021年第2季iPhone市佔率下跌至第4名 三星全球產量最高

責任編輯：曾曉汶