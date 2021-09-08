  • 29°C
香港時間 : 2021908日 (三) 01:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果發布會】蘋果揭盅　秋季發布會下周三凌晨舉行

科技 00:06 2021/09/08

分享：

蘋果揭盅　秋季發布會下周三凌晨舉行

各位果迷期待已久的蘋果（Apple）秋季發布會終於要來了！蘋果宣布，秋季發布會將於太平洋時間9月14日早上10時（香港時間9月15日凌晨1時）舉行。綜合至今的市場消息，蘋果發表會上可能公布多款新品，包括iPhone 13、Apple Watch Series 7，以及真無線耳機AirPods 3。

【無綫充電】蘋果新款MagSafe充電器通過FCC認證　有機會與iPhone 13一同亮相

【衛星通話】iPhone 13新衛星通訊功能　或僅限於特定地區使用

蘋果正式公布今年秋季發布會，將於香港時間下周三（15日）凌晨舉行。綜合多個外媒報道指，預計iPhone 13系列將會成為蘋果率先發布的新品。據爆料傳聞指，iPhone 13系列有望延續iPhone 12系列4款機型設計，分別是雙鏡頭的5.4吋iPhone 13 mini、6.1吋iPhone 13、三鏡頭的6.1吋iPhone 13 Pro以及6.7吋iPhone 13 Pro Max。

（蘋果官方圖片）

除了iPhone 13系列之外，有傳蘋果將會使用與去年類似的發布方式，在這個秋季分批發布AirPods 3、Apple Watch Series 7、iPad mini 6、新款MacBook Pro等各種新品。外媒指，蘋果將會在10月帶來iPad產品線的系列新品，包括：iPad 9、iPad mini 6，以及新一代的Apple Pencil 3。

到底蘋果的新品真身會是如何？各位果迷等多一星期，就可以等到蘋果在發布會上正式公布！

2021年第2季iPhone市佔率下跌至第4名　三星全球產量最高

責任編輯：曾曉汶

相關文章

本年首季Spotify串流音樂付費平台市佔率32%　Apple Music排名第二
2021/09/07
本年首季Spotify串流音樂付費平台市佔率32%　Apple Music排名第二
【太空旅行】蘋果衝上太空！SpaceX載人任務收集健康數據　將採用Apple Watch、iPhone
2021/09/06
【太空旅行】蘋果衝上太空！SpaceX載人任務收集健康數據　將採用Apple Watch、iPhone
【Apple】蘋果再讓步！　允「閱讀器」App開發商加入網站連結管理帳戶
2021/09/02
【Apple】蘋果再讓步！　允「閱讀器」App開發商加入網站連結管理帳戶
【蘋果新品】Apple Watch 7疑設計太複雜　傳生產出問題需要延誤
2021/09/01
【蘋果新品】Apple Watch 7疑設計太複雜　傳生產出問題需要延誤

你可能感興趣

本年首季Spotify串流音樂付費平台市佔率32%　Apple Music排名第二
16:54 2021/09/07
本年首季Spotify串流音樂付費平台市佔率32%　Apple Music排名第二
【太空旅行】蘋果衝上太空！SpaceX載人任務收集健康數據　將採用Apple Watch、iPhone
11:27 2021/09/06
【太空旅行】蘋果衝上太空！SpaceX載人任務收集健康數據　將採用Apple Watch、iPhone
【Apple】蘋果再讓步！　允「閱讀器」App開發商加入網站連結管理帳戶
11:36 2021/09/02
【Apple】蘋果再讓步！　允「閱讀器」App開發商加入網站連結管理帳戶
Apple 作業系統 通訊科技 智能服務 移動裝置 智能手錶 智能手機 iPhone 13 iPhone Apple Pencil

下一篇文章

【每日焦點】Spotify全球訂閱用戶量最多　新款MagSafe或與iPhone 13同步亮相
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【本地創科】科技園與深港科創公司簽署框架協議　共推大灣區創科
【本地創科】科技園與深港科創公司簽署框架協議　共推大灣區創科
【人工智能】維護人類利益？　美法院拒機械人作品獲得專利
【人工智能】維護人類利益？　美法院拒機械人作品獲得專利
本年首季Spotify串流音樂付費平台市佔率32%　Apple Music排名第二
本年首季Spotify串流音樂付費平台市佔率32%　Apple Music排名第二
【衛星通話】iPhone 13新衛星通訊功能　或僅限於特定地區使用
【衛星通話】iPhone 13新衛星通訊功能　或僅限於特定地區使用
【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效　即睇Q&A懶人包
【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效　即睇Q&A懶人包
【NFT熱潮】蘇富比將於下月拍賣《花樣年華》拍攝絕密影片　以NFT形式出售
【NFT熱潮】蘇富比將於下月拍賣《花樣年華》拍攝絕密影片　以NFT形式出售