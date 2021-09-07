【美股焦點】三大指數開市表現分化 　傳貝殼擬赴港上市漲超14%

美股三大指數周二（7日）開市表現分化，道瓊斯工業平均指數跌74.25點及0.21%，報35,294.84點，標準普爾500指數跌5.09點及0.11%，報4,530.34點，納斯達克指數升23.33點及0.15%，報15,386.85點。

傳貝殼（BEKE）擬赴港上市， 貝殼漲14.28%；部份中概股盤亦走高，好未來（TAL）漲9.47%、嗶哩嗶哩（BILI）漲7.49%，高途（GOTU）漲6.78%。

工信部發布新能源汽車補助的公示，比亞迪（BYDDY）漲6.25%、吉利汽車（GELYY）漲4.17%、特斯拉（TSLA）漲2.8%。

同場加映：【iM會客室】26500前又見阻力 網絡大佬內房最忌長揸

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠