【內房債務危機】富力美元債夜市急挫 債價退守50美元

內房債務危機擴大，富力 （02777） 美元債在美市時段急挫，普遍跌1至兩成，一隻2023年2月到期的美元債跌幅最勁，達35%，面值100美元的債券，報53.25美元。

值得留意的是，愈近到期日的債價愈高，反映市場認為短期出現違約的機會仍低。

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富力美元債 最新報

（美元） 變幅 2021年9月到期 98.6 +0.5% 2022年1月到期 80 -13.5% 2022年7月到期 68 -20.4% 2022年11月到期 65.866 -8.6% 2023年2月中到期 54 -29.6% 2023年2月底中到期 53.25 -35.0% 2023年8月到期 53.679 -10.4% 2024年2月到期 53.026 -25.9% 2024年3月到期 52.159 -11.7% 2024年7月到期 52 -12.9% 2024年9月到期 50.717 -14.6%

記者：譚志偉