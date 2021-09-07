【內房債務危機】富力美元債夜市急挫 債價退守50美元

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內房債務危機擴大，富力 （02777） 美元債在美市時段急挫，普遍跌1至兩成，一隻2023年2月到期的美元債跌幅最勁，達35%，面值100美元的債券，報53.25美元。
值得留意的是，愈近到期日的債價愈高，反映市場認為短期出現違約的機會仍低。
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|富力美元債
|最新報
（美元）
|變幅
|2021年9月到期
|98.6
|+0.5%
|2022年1月到期
|80
|-13.5%
|2022年7月到期
|68
|-20.4%
|2022年11月到期
|65.866
|-8.6%
|2023年2月中到期
|54
|-29.6%
|2023年2月底中到期
|53.25
|-35.0%
|2023年8月到期
|53.679
|-10.4%
|2024年2月到期
|53.026
|-25.9%
|2024年3月到期
|52.159
|-11.7%
|2024年7月到期
|52
|-12.9%
|2024年9月到期
|50.717
|-14.6%
記者：譚志偉