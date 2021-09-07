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【內房債務危機】富力美元債夜市急挫 債價退守50美元

股市 22:12 2021/09/07

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內房債務危機擴大，富力 （02777） 美元債在美市時段急挫，普遍跌1至兩成，一隻2023年2月到期的美元債跌幅最勁，達35%，面值100美元的債券，報53.25美元。

值得留意的是，愈近到期日的債價愈高，反映市場認為短期出現違約的機會仍低。

【恒大3333】恒大地產債券再急跌20%　穆迪三個月三度下調恒大系評級　恒大企業家族評級降三級至「Ca」

【業績︱內房股】富力中期息削逾七成至0.1元人幣　派息暫以安全為主　料淨負債率今年可達標

富力美元債 最新報
（美元）		 變幅
2021年9月到期 98.6 +0.5%
2022年1月到期 80 -13.5%
2022年7月到期 68 -20.4%
2022年11月到期 65.866 -8.6%
2023年2月中到期 54 -29.6%
2023年2月底中到期 53.25 -35.0%
2023年8月到期 53.679 -10.4%
2024年2月到期 53.026 -25.9%
2024年3月到期 52.159 -11.7%
2024年7月到期 52 -12.9%
2024年9月到期 50.717 -14.6%

記者：譚志偉

港股 富力地產（02777）

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