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【Staycation】KLOOK：半數人去Staycation冀促進伴侶親密感　8成人曾帶走酒店物品

Hot Talk 21:39 2021/09/07

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【Staycation】KLOOK：半數人去Staycation冀促進伴侶親密感　8成人曾帶走酒店物品

自疫情開始，Staycation逐漸成為港人主流的消閒活動，本港旅遊預訂平台Klook 最近進行《香港人歎Staycation新常態問卷調查》，發現過半數人表示去Staycation是為了促進伴侶的親密感，疫情下與另一半去Staycation共渡二人世界已成為時下約會新潮流。調查又發現，超過8成港人曾於酒店住宿後帶走房間內的物品。當中近6成人表示曾帶走護膚品及沐浴品，甚至有受訪者表示曾帶走房間的聖經。

圖看調查結果（港人半年去多少次Staycation、最喜歡帶走什麼房間物品）

    點擊圖片放大
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不乏港人都希望在本地亦能滿足一下旅遊癮，Klook 調查發現，超過8成受訪港人，在過去6個月曾經去過Staycation，當中超過5成人更去過3次或以上。調查亦了解香港人挑選 Staycation 套票的考慮因素，有逾7成港人在選擇Staycation的時候最重視套票價錢（74%）、其次是多元化及豐富的酒店級餐飲選擇（42%）。調查亦就港人對Staycation的理想人均消費作探討，約5成受訪者選擇HK$1000-HK$2000（46%）的價錢，其次是HK$1000以下的人均消費（40%），可見港人普遍傾向中位價格的Staycation套票。

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記者：李哲毅

餐飲 酒店 Staycation

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