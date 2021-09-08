【著數優惠】荷里活廣場推4大中秋優惠 食肆消費滿30元買戲飛即減20元 會員低至1折積分換禮品

距離中秋尚餘約兩星期，各大商場也紛紛推出優惠盡吸消費力，其中鑽石山荷里活廣場於9月10日至9月22日期間推出「中秋‧有禮 1 折快閃禮遇」期間限定換領活動，VIC 會員憑低至1折積分，並即場捐款20元，即可換領一系列應節禮品。同時顧客於指定食肆消費滿30元，於商場內的戲院買正價戲飛，即減20元。

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一連13日的「中秋‧有禮 1 折快閃禮遇」期間限定，VIC 會員可憑低至1折的激筍積分並即場捐款20元，即可換領合共16 款精選應節禮品，如以4折積分換領聘珍樓片皮鴨龍躉6人套餐(價值 1,700元)、以3折積分換領尚品尊貴珍嚐禮盒 (包括特級花膠、元貝及螺片（價值1,280元）；以 5 折積分換領皇玥經典流心雙輝月餅(價值398元)、奇華餅家迷你蛋黃奶皇月餅禮盒(價值235元)等。

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同時商場也特設「積分 Double 賞」及「最高消費購物賞」，VIC 會員只需由即日起至 10 月 31 日於場內指定「食肆」、「服飾」、「保健/美容/藥房」之商戶,以電子貨幣消費 (AlipayHK、WeChatPay HK、八達通(Octopus)及拍住賞(Tap & Go)除外) 並成功登記之有效發票,即可賺取 2 倍VIC 會員積分。

此外，VIC 會員於活動期內累積所有於荷里活廣場以電子貨幣消費的有效發票並成功登記積分，首 3 名累積最高消費金額(不少於30,000元）之 VIC 會員，有機會贏取價值高達5,000 的指定商戶現金券。

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同時，荷里活廣場也推出「嚐美食.賞好戲」優惠，由即日起至 11 月 30 日，顧客憑指定參與食肆滿30元的即日單一機印發票(堂食及外賣均適用),即可於百老匯荷里活戲院購買 2D/3D 正價戲票乙張時獲減免20元，以及獲得戲院內風月堂洋果子 Bar HK5元美食優惠券乙張。睇戲後憑即日戲票存根，更可於指定食肆享用各款獨家優惠。



此外於 9 至 10 月期間，駕車前往該商場的顧客毋需消費，只需出示任何燈籠的照片，於星期一至四即可享 1 小時免費泊車。詳見【下一頁】

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記者：陳詠妍